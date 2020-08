Những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Chư Prông

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, Đảng bộ huyện Chư Prông triển khai các chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) trong bối cảnh tình hình chung của đất nước, tỉnh, huyện có những thuận lợi, song cũng có nhiều thách thức đặt ra, nhất là thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản bấp bênh, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn… Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc địa phương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Chư Prông đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Theo đó: kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt gần 10%/năm, tăng hơn 1,6% so với Nghị quyết, tăng 2,58% so với nhiệm kỳ trước…

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản đạt 50,27% giảm 4,95% so với nhiệm kỳ trước; công nghiệp-xây dựng đạt hơn 22% tăng 1,7% so với nhiệm kỳ 2010-2015; thương mại-dịch vụ đạt 27,72%, tăng 3,25% so với nhiệm kỳ trước…

Trên lĩnh vực nông nghiệp, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ, đó là Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 03, ngày 13 tháng 12 năm 2016 về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 1.371 ha cây trồng sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm; thực hiện tái canh 2.125 ha cà phê… Ước đến cuối năm 2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt gần 75.000 ha, tăng 1,16% so với năm 2015… Việc triển khai nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ đầu tư vào lĩnh vực này, từ đó nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân địa phương…

Anh Lê Văn Cảm, Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Qua tìm hiểu về cây măng tây thì thấy có giá trị kinh tế cao, chúng tôi có ký hợp đồng 10 năm với 1 công ty ở Hà Nội, bao giá 50% trong vòng 10 năm. Hiện tại vườn này bước vào tháng thứ 6, sản lượng thu 40kg/1 ngày. Ở đây canh tác hữu cơ, không dùng phân hóa họ, nếu đi theo hướng này nông nghiệp sẽ phát triển bền vững hơn”.

Công nghiệp, xây dựng có bước phát triển khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,68%/năm, tăng 3,68% so với nhiệm kỳ trước… Huyện đã phối hợp các sở, ngành của tỉnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp khảo sát xây dựng các dự án điện năng lượng tái tạo, đến nay, một số dự án đã đi vào vận hành hòa lưới điện quốc gia…

Thương mại-dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất gắn với nhu cầu đời sống dân sinh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,14%…

Đến nay, toàn huyện có 139 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã và trên 2.780 hộ kinh doanh (tăng 24 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, 868 hộ kinh doanh). Hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định, khai thác tốt tiềm năng tại địa phương và giải quyết việc làm cho trên 12.500 lao động, với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/lao động/tháng…

Anh Lê Minh Phi, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Ia Paco, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng nói: ”Chúng tôi đã tạo công ăn việc làm cho trên 100 lao động địa phương và hàng năm nộp thuế đầy đủ. Hoạt động của chúng tôi khá thuận lợi, với thị trường bao bì xuất khẩu đi Campuchia, Lào và cả 5 tỉnh Tây Nguyên”.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 140% so với nghị quyết ban hành. Nhờ phát huy tinh thần nội lực trong dân, 5 năm qua, huyện đã huy động nhân dân đóng góp được 27,4 tỷ đồng, gần 15.000 ngày công, vận động hiến gần 63.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Dự kiến, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Điều đáng mừng chính là, từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành bước đệm để đưa phong trào làm kinh tế hộ, cải tạo vườn tạp, áp dụng đa cây, đa con, đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau trong làm kinh tế ngày càng phát triển lan tỏa trong vùng đồng bào DTTS…

Anh Siu Huân, Làng làng Klũh Klăh, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Bà con hay giúp đỡ lẫn nhau đổi công cho nhau làm kinh tế để làng phát triển hơn, làm cho nông thôn mới phát triển hơn nữa và lan truyền cho khắp mọi nơi”…

Ông Nguyễn Văn Xứng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua thể hiện toàn diện trên nhiều mặt… Về phía cấp ủy địa phương, chúng tôi khuyến khích hỗ trợ bà con làm các mô hình cây ăn quả trồng xen canh, mang lại thu nhập cao hơn cho nhân dân”.

Y tế, giáo dục tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu mới, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 16,2% năm 2015 giảm còn 4,39% vào cuối năm 2020…

An ninh quốc phòng được giữ vững, hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được tăng cường. Trong 5 năm trở lại đây, Chư Prông không còn tình trạng người dân vượt biên…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Trong phương thức lãnh đạo, Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, tăng cường chỉ đạo, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở…

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được chú trọng gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về xây dựng đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã tập trung hướng về cơ sở, khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, quyền làm chủ nhân dân được phát huy…

Ông Vũ Đình Hạnh, Phó Bí thư phụ trách Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi xác định: Phát triển kinh tế-xã hội của huyện phải gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thứ hai, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy vai trò người đứng đầu”.

Những thành tựu, dấu ấn đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là tiền đề, thế và lực để Đảng bộ huyện Chư Prông lãnh đạo quân, dân địa phương bứt phát vươn lên trong giai đoạn tới./.

