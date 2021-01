Những sự kiện, vấn đề nổi bật của tỉnh Gia Lai trong năm 2020

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một năm đặc biệt bởi những tác động rất nghiêm trọng đối với nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội do dịch bệnh Covid-19 và thời tiết diễn biến thất thường với nhiều cơn bão gây thiệt hại lớn; nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, giàu khát vọng đổi mới, phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, kết thúc thắng lợi nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Biên tập Đài PT-TH Gia Lai lựa chọn 10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong năm 2020 xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả.

1 . Đại hội đại biểu Đảng bộ Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/9/2020 thành công tốt đẹp; tạo sự tin tưởng, phấn khởi và đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Với tinh thần “Đoàn Kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đánh giá những thành tựu to lớn của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, 17 nhóm chỉ tiêu, 4 chương trình trọng tâm với những khâu đột phá để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

2. Gia Lai Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2020)

Gia Lai long trọng tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2020) và tuyên dương 75 chi bộ, 75 bí thư chi bộ tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, tiếp đến là thành lập Đảng bộ Tây Sơn, tiền thân của Đảng bộ tỉnh Gia Lai là bước ngoặt rất quan trọng, đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng kiên cường của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từ đó lãnh đạo giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong kháng chiến cũng như trong giai đoạn cách mạng mới. Nguyện luôn đi theo con đường vinh quang mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt mọi gian khó, đổi mới, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh và giàu mạnh.

3 . Gia Lai tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X (2020-2025)

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương biểu dương những thành tích rất xuất sắc của Gia Lai trong triển khai 04 phong trào thi đua yêu nước trọng tâm của Chính phủ, tạo nền tảng tinh thần to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

4 . UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai

Tối ngày 25/9, tại Hội trường 19/5 TP.Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Với sự phát triển về mọi mặt, ngày 22/01/2020, thành phố Pleiku vinh dự và tự hào được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Đây thành tựu, kết quả nỗ lực phấn đấu hết mình, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả to lớn và sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào thành tựu chung của cả nước. Việc trở thành đô thị loại I đã giúp TP. Pleiku có thêm nhiều động lực mới, cơ hội mới, các nhà đầu tư mới và thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia đầu tư góp phần phát triển Pleiku cũng như tỉnh Gia Lai về mọi mặt; xây dựng Pleiku phát triển toàn diện, hướng đến một đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội; là vùng động lực của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên

5 . Tọa đàm xúc tiến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa UBND tỉnh Gia Lai và CLB Doanh nhân Sao đỏ

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên rất dồi dào, phong phú và các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh, Gia Lai đã trở thành nơi lý tưởng để các nhà đầu tư trong và ngoài nước hiện thực hóa khát vọng khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư sản xuất kinh doanh. Riêng trong giai đoạn 2016-2020, có 238 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đăng ký 64.406 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả tại địa phương. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc bàn về hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Đây là sự kiện lớn nhất của Gia Lai được tổ chức tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc kể từ sau Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo những bứt phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế của địa phương ngay từ đầu nhiệm kỳ

6 . Gia Lai có 2 doanh nghiệp xuất lô hàng nông sản đầu tiên trong cả nước sang thị trường châu Âu theo Hiệp định EVFTA

Những sản phẩm nông sản đầu tiên của Gia Lai được xuất sang thị trường châu Âu theo Hiệp định EVFTA

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1.8.2020. Ngày 16/9, Gia Lai là địa phương đầu tiên trong nước có 100 tấn chanh leo của Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và 14 container với 296 tấn cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp được xuất đi châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Những sản phẩm nông sản đầu tiên của Gia Lai đại diện cho Việt Nam được xuất đi châu Âu không những khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp mà còn khẳng định chất lượng và mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Gia Lai trên thị trường châu Âu vốn được xem là rất khó tính. EVFTA đã và đang mang lại những “cơ hội vàng” để gia tăng giá trị sản phẩm cũng như kim ngạch xuất khẩu cho nông sản Gia Lai

7 . Nhiều dự án điện năng lượng tái tạo với quy mô lớn được triển khai ở Gia Lai

Lễ Động thổ Xây dựng Nhà máy Điện gió Phát triển Miền núi và Chế biến Tây Nguyên

Gia Lai là tỉnh có tiềm năng dồi dào về phát triển nguồn năng lượng tái tạo và hiện đang được khai thác rất hiệu quả. Thông qua các chương trình kêu gọi, xúc tiến đầu tư, toàn tỉnh hiện có 197 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 650 ngàn tỷ đồng đã được tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát đầu tư; trong đó có 48 dự án với công suất 6.559 MWp đã được trình Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch, 149 dự án đang được các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ. Riêng trong năm 2020 một số dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn đã được khởi công xây dựng. Trung bình 1 MWp có mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng, với công suất đăng ký đầu tư như hiện nay sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho Gia Lai và con số 10 ngàn tỷ đồng tiền thu ngân sách nhà nước vào cuối năm 2025 là rất khả thi.

8. 15 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại & Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (An Khê) được xếp hạng Di tích cấp quốc gia

Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tây Nguyên – vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đã sinh ra những người anh hùng đi vào huyền thoại với những bản trường ca bất tận truyền thống yêu nước, cùng với những giá trị đặc biệt về văn hóa đa sắc màu. Vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng gửi gắm sứ mệnh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai đã 2 lần tổ chức thành công Festival cùng với nhiều hoạt động rất thiết thực để góp phần bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị đặc biệt của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, để tiếng cồng, tiếng chiêng luôn vang vọng giữa đại ngàn trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, huyền thoại.

Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (An Khê) được xếp hạng Di tích cấp quốc gia

Cũng trong năm 2020 ghi đậm dấu mốc về công tác khảo cổ ở Gia Lai khi Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá ở thị xã An Khê đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Những nghiên cứu, phát hiện chấn động của các nhà khảo cổ, nhà khoa học tại di tích này về sự xuất hiện của loài người trên vùng thượng du sông Ba cách đây khoảng 80 vạn năm đã làm thay đổi nhận thức về lịch sử hình thành của loài người; đồng thời khẳng định vị trí của vùng đất An Khê, Việt Nam trong bản đồ di tích Đá cũ thế giới. Gia Lai đang giữ gìn, phát huy và tiếp tục nghiên cứu để đưa ra “ánh sáng” những điều huyền bí về giá trị đặc biệt của di tích này

9. Đội K52-BCHQS tỉnh Gia Lai và Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Trong hành trình gần 20 năm tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở 03 tỉnh Đông Bắc Campuchia, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vượt lên bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành đặc biệt biệt xuất sắc nhiệm vụ; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Không chỉ tìm kiếm, quy tập được 1.428 hài cốt Liệt sỹ trên nước Bạn đưa về đất Mẹ; Đội K52 còn triển khai tốt công tác này tại một số địa phương trong tỉnh, đáp lại lòng mong mỏi của cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân các Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cao cả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phòng An ninh đối nội thuộc Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Trải qua 58 năm (1962-2020) thành lập, chiến đấu và trưởng thành, Phòng An ninh đối nội thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là đã mưu trí, dũng cảm, đấu tranh ngăn chặn phục hồi, xóa bỏ hàng trăm khung tổ chức phản động Fulrô, “Tin lành Đê Ga”, “Tà đạo Hà Mòn”; vô hiệu hóa âm mưu phản động, xử lý kịp thời nhiều trường hợp câu móc, xâm nhập, vượt biên trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự toàn toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

10. Gia Lai kiểm soát tốt công tác phòng, chống Covid-19

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chung sức đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phương châm hành động của Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và toàn diện làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức cách ly kịp thời nhiều trường hợp, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh; đảm bảo sức khỏe tốt cho nhân dân. Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế nên Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2020, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021./.

Ban Biên tập Đài PT-TH Gia Lai

Lượt xem: 23