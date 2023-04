Những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2023 đang đến gần. Cùng với việc tăng tốc ôn thi, củng cố kiến thức, vấn đề được quan tâm tại thời điểm này đó là những điểm mới trong quy định của kỳ thi năm nay. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học năm 2023 mặc dù cơ bản giữ ổn định như năm 2022 nhưng vẫn có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, ngoài việc diễn ra sớm hơn gần 2 tuần so với năm 2022, thì thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển và công tác tổ chức xét tuyển, nhập học của các trường Đại học, Cao đẳng cũng đẩy sớm hơn từ 2 tuần đến 1 tháng so với năm 2022. Do có những điều chỉnh quan trọng về mốc thời gian, nên thời điểm này các trường trung học phổ thông trong tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm đề thi cho học sinh.

Cô giáo Dương Thị Thanh Kiều – Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Pleiku, TP.Pleiku thông tin: “Đối với bộ môn Văn thì nhà trường cũng đã tăng thêm 2 tiết mỗi tuần. Trong 2 tiết ôn tập đó thì chúng tôi sẽ cũng cố luôn kiến thức của tuần học đó, đồng thời sẽ có hình thức tổ chức luyện đề, luyện tập cho các em để các em có thể vừa nắm lại kiến thức, vừa có thể tiếp cận nhanh với đề minh họa của Bộ GD & ĐT”.

Cùng với đó, năm nay Quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng quy định rõ 2 hình thức đăng ký dự thi là trực tuyến và trực tiếp. Công tác chuẩn bị, triển khai hoạt động này được các trường đánh giá là thuận lợi bởi đã có những kinh nghiệm thực tiễn từ kỳ thi năm trước.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Ngọc – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa trao đổi: “Thuận lợi trong việc tổ chức đăng ký xét tuyển trực tuyến chính là việc khi mà thông tin học sinh đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu ngành thì thông tin này sẽ chuyển sang đồng bộ bên phần mềm quản lí thi, chính vì thế mà thông tin đảm bảo nhanh, chính xác, giảm việc hồ sơ sai sót khi viết hồ sơ trực tiếp, đồng thời cũng giảm chi phí cho học sinh trong khâu này. Thuận lợi thứ 2 nữa là việc kiểm tra thông tin học sinh thì nhanh hơn bởi vì được kiểm tra, rà soát trên hệ thống”.

Cô giáo Võ Thị Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku cho biết: “Một số nội dung mới về thi, tổ chức thi nhà trường cũng đã triển khai theo hướng dẫn của sở là hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời tuyên truyền cho các em hoàn thiện việc làm CCCD để sau này số CCCD chính là số tài khoản của các em để đăng nhập khi đăng ký hồ sơ thi trực tuyến, trường cũng đã tổ chức ra một ban CNTT để hỗ trợ các em trong việc đăng ký thi trực tuyến”.

Một trong những điểm mới quan trọng nhất của kỳ tuyển sinh năm 2023 là sự điều chỉnh về chính sách ưu tiên. Theo đó, vẫn giữ nguyên 4 khu vực ưu tiên như trước đây, nhưng điểm ưu tiên sẽ giảm theo hướng tuyến tính. Có nghĩa là khi thí sinh thi đạt 22,5 điểm trở xuống thì sẽ được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Còn đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ bắt đầu giảm dần từ 0,75 điểm đến 0 khi đạt tổng 30 điểm/3 môn thi. Trước những điểm mới hết sức quan trọng này, các em học sinh cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi.

Em Nguyễn Quyết Thắng – Lớp 12C1, Trường THPT Pleiku bày tỏ: “Trước kỳ thi sắp tới thì em sắp xếp thời gian hợp lí nhất cho mình để có thể chuẩn bị cho kỳ thi một cách tốt nhất để cố gắng làm sao trong một khoảng thời gian nhất định mình sẽ phải cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác”.

Cũng liên quan đến kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, từ năm 2023 thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và 1 năm kế tiếp. Do vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực như những năm trước đây./.

Quốc Linh – Minh Trung – Nguyễn Sang

