“Những cơn mưa vàng” giải nhiệt nhiều cánh đồng ở phía Đông Nam Gia Lai

Vài ngày qua trên địa bàn các địa phương phía Đông Nam tỉnh Gia Lai xuất hiện một số cơn mưa sau liên tiếp nhiều tháng không mưa, thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt kéo dài. “Những cơn mưa vàng” đã giải nhiệt cho nhiều khu vực sản xuất các loại cây trồng sau nhiều tháng gồng mình chịu hạn hán khốc liệt.

Anh Phan Văn Hữu, Thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai phấn khởi nói: Sau nhiều tháng không mưa, nắng nóng gay gắt kéo dài, các loại cây trồng ở khu vực này như mía, mì đã khô héo; vài ngày nay đã xuất hiện một vài “cơn mưa vàng”, nông dân rất phấn khởi.

Hàng ngàn ha cây trồng ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai gồm: thị xã An Khê và các huyện Kông Chro, Đak Pơ, Kbang bị khô hạn, chết, gây thiệt hại nặng đối với nhiều nông dân; hầu hết các sông suối đều khô cạn, nhiều gia đình gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt… đó là hệ quả của nhiều tháng liền, cụ thể là từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến cách đây vài ba ngày không có mưa, nắng nóng gay gắt liên tục. Riêng tại huyện Đak Pơ có gần 820 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng nặng do hạn hán, trong đó nhiều diện tích bị thiệt hại hoàn toàn với tổng giá trị thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Nắng hạn diễn ra trên địa bàn huyện rất nghiêm trọng, nhất là trên cây mía. Nhiều diện tích mía trong niên vụ 2019-2020 bị mất trắng và có diện tích giảm năng suất do nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiều diện tích mía bị cháy, gây thiệt hại nặng đối với nông dân. Nắng hạn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, phát triển sản xuất của Nhân dân”.

Sau khi xuất hiện những “cơn mưa vàng” nặng hạt đầu mùa, những cánh đồng đã được tắm mát, đất đủ độ ẩm cần thiết, nhiều nông dân ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh tranh thủ tổ chức sản xuất; nhất là tập trung trồng mì và chăm sóc mía.

Anh Huỳnh Văn Vương, Thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai bày tỏ: “Mấy tháng liền bỏ đất trống vì trời không mưa, giờ đã xuất hiện vài ba cơn mưa bà con ở đây tranh thủ sản xuất với hy vọng bù đắp thiệt hại do nắng hạn gây ra”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết: Khi trên địa bàn huyện đã xuất hiện vài cơn mưa, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong huyện tuyên truyền, vận động, đôn đốc nông dân trong huyện tranh thủ sản xuất để kịp thời vụ vụ Mùa 2020; nhất là khẩn trương gieo trồng đối với các khu vực đất đủ độ ẩm và có khả năng đảm bảo nguồn nước tưới trong vụ.

Vì nắng hạn gay gắt kéo dài nên việc gieo trồng trong vụ Mùa năm 2020 tại khu vực phía Đông Nam không đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra; việc sản xuất tại nhiều cánh đồng trễ cả tháng so với vụ Mùa năm trước.Nguồn thu nhập chính và đời sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, kiên trì bám ruộng đồng, nhiều nông dân hy vọng trong thời gian tới, thời tiết diễn biến thuận lợi và giá các mặt hàng nông sản không còn sụt giảm, bấp bênh như những năm trước nữa, mùa màng bội thu, để những khó khăn, vất vả của bà con trong lao động sản xuất được đền đáp xứng đáng./.

Hà Đức, Phi Long

