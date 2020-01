Nhiều trường hợp bất hợp tác với lực lượng chức năng khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn

Đã sử dụng rượu, bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông bởi đó là hành vi đặc biệt nguy hiểm và là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Thế nhưng thay vì nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm quy định, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai xử phạt trong những ngày đầu ra quân thực hiện Nghị định 100-NĐ/CP của Chính phủ lại tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối, thậm chí nhờ người thân can thiệp với nhiều cách thức khác nhau.

Anh Nguyễn Hữu Phúc điều khiển xe mô tô và chở theo em trai khi nồng độ cồn trong máu đo được ở mức 0,534mg/ 1 lít khí thở. Khi bị lực lượng chức năng xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng theo Nghị định 100, anh ta nhất quyết không ký biên bản và ngỏ ý bồi dưỡng anh em để được lấy xe ra luôn.

Anh Nguyễn Hữu Phúc – Thành phố Pleiku, Gia Lai chống chế: “Uống là để cho cuối năm, uống vui vẻ vài ly bia thôi. Uống không phải để say”.

Khi bị lực lượng chức năng kiên quyết xử phạt, người em trai đi cùng anh Phúc đã có những lời lẽ thách thức và dùng điện thoại quay, phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Ghi nhận tại các đợt ra quân xử lý nồng độ cồn của lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị định 100 của Chính phủ, rất nhiều trường hợp vi phạm tỏ thái độ bất hợp tác khi bị xử phạt. Thậm chí liên tục điện thoại nhờ người thân can thiệp, không ký biên bản, bỏ lại phương tiện và thậm chí xưng là người có chức vụ làm việc tại nhiều cơ quan khác nhau để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Thượng tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với xử lý nồng độ cồn thì quan điểm chỉ đạo của chúng tôi là xử lý quyết liệt, không có vùng cấm. Bất kỳ ai vi phạm cũng phải xử lý, kể cả cán bộ công chức chúng tôi cũng xử lý nghiêm”.

Những trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hiện được Công an tỉnh Gia Lai quyết liệt triển khai dịp cao điểm đảm bảo an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Và theo thống kê từ Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 1.1.2020 đến nay, lực lượng đã phát hiện, xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh.

