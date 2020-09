Nhiều trường đã tập trung học sinh để chuẩn bị cho việc tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

Theo kế hoạch hôm nay (3/9), nhiều trường học trong tỉnh đã tập trung học sinh để chuẩn bị cho việc tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 758 trường mầm non, phổ thông, giảm 10 trường so với năm học 2019-2020 do sáp nhập với khoảng 400.078 học sinh, giảm 2.136 học sinh so với năm học trước. Theo kế hoạch năm học 2020-2021, lễ khai giảng sẽ diễn ra vào ngày 5-9. Tuy nhiên, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh mà địa phương quyết định cho phù hợp, quan điểm là phải đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Ngành GD-ĐT cũng chủ động chuẩn bị các kế hoạch cho ngày khai giảng với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, bảo vệ sức khỏe học sinh, vừa tạo không khí sôi nổi học tập ngay từ đầu năm học. Dự kiến các trường vẫn tổ chức lễ khai giảng nhưng không được kéo dài quá 60 phút. Ngay sau lễ khai giảng, các trường nhanh chóng ổn định, duy trì nền nếp đầu năm học và thực hiện dạy học chính khóa theo đúng kế hoạch.

Hồng Uyên, Phi Long

