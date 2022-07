Nhiều tiện ích đem lại từ Căn cước công dân gắn chip gắn với tài khoản định danh điện tử

Hiện nay, Công an các địa phương trong tỉnh Gia Lai nói chung và Công an TP.Pleiku nói riêng đang tập trung các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, để tiện lợi trong việc sử dụng 25 thủ tục hành chính thiết yếu, người dân và doanh nghiệp cần làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử (trên ứng dụng VNEID) nhằm đơn giản hóa các loại giấy tờ và thời gian, chi phí đi lại.

Nhận thức rõ nhiều tiện ích đem lại khi có CCCD gắn với tài khoản định danh điện tử, những tháng qua, nhiều người dân trên địa bàn TP.Pleiku đã chủ động đi làm CCCD có gắn chip điện tử đồng thời đăng ký tích hợp các thông tin như: BHXH/BHYT, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, mã số thuế cá nhân… lên tài khoản định danh điện tử để thuận lợi trong các giao dịch thường nhật.

Bà Phạm Thị Thanh – Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku: “Có CCCD này thì mình giao dịch ngân hàng dễ, khám chữa bệnh ở đâu cũng được rất là tiện lợi.”

Không chỉ góp phần đơn giản hóa các loại giấy tờ cho công dân, việc sử dụng CCCD gắn chip gắn với tài khoản định danh điện tử còn đem lại nhiều tiện lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Chị Vũ Như Hà – Phường Hội Thương, TP.Pleiku nói: “Nếu mà mình mất giấy tờ mình có thể dựa trên app để đăng ký hẹn lịch, trên đó có hẹn ngày giờ trả kết quả thì mình sẽ tiện hơn trong việc bốc số, không cần lên đây bốc số và có mã hồ sơ hẹn ngày giờ luôn và đồng bộ một số thủ tục như thuê bao điện thoại, bảo hiểm này kia…”

Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an TP.Pleiku đã tiếp nhận hơn 9.000 hồ sơ CCCD. Theo đó đã trả qua Trung tâm phục vụ hành chính công gần 10.800 CCCD, trả qua dịch vụ công gần 67.500 CCCD. Tính đến nay, Công an TP.Pleiku đã cấp gần 113.500 CCCD, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã cấp gần 76.500 CCCD, đạt hơn 88% công dân trong độ tuổi cấp CCCD trên địa bàn thành phố. Song song với đó, từ tháng 3 đến nay, Công an TP.Pleiku cũng đã tạo tài khoản định danh điện tử cho gần 6.300 công dân, qua đó đem đến nhiều tiện ích cho người dân khi giao dịch dân sự.

Trung tá Nguyễn Văn Tú – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an TP.Pleiku Thông tin: “Mọi thông tin của người dân được tích hợp trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch dân sự. Cái thứ 2 là công dân có thể ngồi tại nhà thực hiện các giao dịch dân sự mà không cần phải đi đến các cơ quan nhà nước, ban, ngành chức năng và có thể nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ công trực tuyến.”

Hiện nay, việc cấp CCCD gắn với cấp tài khoản định danh điện tử được Công an TP.Pleiku thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Đội CSQLHC về TTXH và Trung tâm Hành chính công tỉnh. Mọi dữ liệu công dân được thu thập chính xác tuyệt đối và được hoàn thiện truyền dữ liệu về Bộ Công an trong ngày, qua đó giúp người dân hạn chế đi lại và thuận lợi trong các giao dịch thường nhật cũng như sử dụng các dịch vụ công trực tuyến./.

