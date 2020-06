Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây là 1 trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình nỗ lực cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng của tỉnh Gia Lai. Theo đó thời gian qua, nhiều thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

Trong đó, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn 1 ngày so với thời gian quy định là 5 ngày. Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh là 32 ngày so với quy định là 35 ngày. Ngoài ra, thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp cũng giảm từ 50% đến 70% so với thời gian quy định. Hiện toàn tỉnh có hơn 6.370 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 98.990 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay có 515 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 4.240 tỉ đồng./.

Thiên Thanh, Duy Linh

