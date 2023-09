Nhiều thông điệp ý nghĩa được chuyển tải tại Hội thi An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của mỗi gia đình”

Nhằm đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến với người dân nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội LHPN huyện Chư Pưh tổ chức Hội thi An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của mỗi gia đình”. Hội thi cũng đã góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong thực hiện Luật Giao thông đường bộ và chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Hội thi An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của mỗi gia đình” năm 2023 thu hút sự tham gia của 09 đội thi đến từ Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Pưh. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã thể hiện sinh động 03 phần thi gồm: Chào hỏi, tiểu phẩm, kiến thức về trật tự an toàn giao thông; cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Đặc biệt, nhiều vấn đề đáng quan tâm về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; những nguyên nhân chính dễ dẫn đến tai nạn giao thông như: Phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm… đã được các đội thi lựa chọn để tham gia hội thi, qua đó chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Chi – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh nói: “Xã Ia Ròng chúng tôi mang đến hội thi thông điệp đã uống rượu bia không lái xe vì hạnh phúc của mỗi gia đình. Ngoài ra chúng tôi cũng chuyển tải đến hội viên biết quan tâm đến con cái của mình. Đi xe đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, không phóng nhanh vượt ẩu. không giao xe phân khối lớn cho con của mình khi chưa đủ tuổi vì nó vi phạm pháp luật và cả người thân trong gia đình cũng bị ảnh hưởng.”

Bà Rơ Mah H’lát – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia H’rú, huyện Chư Pưhchai sẻ: “Xã Ia H’rú mang đến hội thi tiểu phẩm “Cả nhà đi ăn cưới” với thông điệp khi tham gia giao thông không được chở 3 chở 4, khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.”

Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa, qua Hội thi An toàn giao thông “Vì hạnh phúc của mỗi gia đình” còn góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng xã hội tự giác thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh. Qua đó góp phần giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Ông Võ Ngọc Quảng – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thông qua Hội thi An toàn giao thông do Hội LHPN tỉnh tổ chức tại huyện Chư Pưh đã truyền tải nhiều thông điệp, kiến thức pháp luật về trật tự ATGT. Thông qua tiểu phẩm cũng tuyên truyền các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để người dân biết và có biện pháp phòng ngừa, góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn huyện Chư Pưh nói riêng và tỉnh nói chung trong thời gian tới.”

Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí – Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Pưh cho biết: “Mỗi chị em là 1 tuyên truyền viên có vai trò quan trọng trong việc giáo dục con em, gia đình và tuyên truyền viên của các hoạt động. Thông qua chương trình hội thi hôm nay thấy rất ý nghĩa, mong muốn sau chương trình này sẽ nhân rộng các mô hình của chị em phụ nữ nhằm góp phần trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.”

Chư Pưh hiện là địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông khá phức tạp. Trước những diễn biến khó lường và hậu quả nặng nề do tai nạn giao thông gây ra, mỗi người dân khi tham giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Qua đó hạn chế những hậu quả đau lòng do tai nạn giao thông gây ra, chung tay góp sức đảm bảo cuộc sống yên vui cho mọi người, mọi gia đình.

Thiên Thanh – Duy Linh

