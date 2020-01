Nhiều thành tựu nổi bật qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà đến nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để Gia Lai tiếp tục phát triển đi lên trong những giai đoạn tiếp theo.

Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra 18 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực với nhiều nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Trong đó, chọn những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ông Trịnh Duy Thuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP đã tập tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển TP. Thứ nhất là tập trung cho công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thứ 2 là hoàn thành các tiêu chí theo Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nâng cấp TP.Pleiku lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh và thứ 3 là xây dựng nông thôn mới”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy An Khê, Gia Lai cũng cho biết: “Đảng bộ An Khê chúng tôi đã xác định 3 nội dung trọng tâm; thứ nhất là là xây dựng đô thị An Khê gắn với vùng động lực phía Đông của tỉnh trên cơ sở là rà soát các tiêu chí về đô thị và xây dựng các tiêu chí mới theo hướng đô thị loại 3; nhiệm vụ thứ 2 chúng tôi tập trung đó là phát triển nông nghiệp bền vững gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới và có những chương trình trọng tâm cụ thể, thật sự cho tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển cây rau, cây hoa, cây ăn quả và cây dược liệu; nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của chúng tôi và nguồn nhân lực trong nhân dân để thực hiện được 2 nhiệm vụ trọng tâm phía trên”.

Từ sự đầu tư phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực mà hiện nay, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết XV Đại hội Đảng bộ tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh có bước phát triển vượt bậc. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đã cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra đến cuối năm 2020. Như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đến cuối năm 2019 đạt 8,16%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết là 7,5%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 5.000 tỷ đồng, đảm bảo tăng từ 9-10%/năm so với Nghị quyết; đến cuối năm 2019 đã có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt so với Nghị quyết đề ra; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm chỉ còn 7,04%; thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 50 triệu đồng/năm. 2 chỉ tiêu này và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác đều cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Đến giờ phút này, hầu hết các chỉ tiêu chúng ta đặt ra đã hoàn thành và cán đích trước. Đây là nền tảng để tỉnh có điều kiện, dự kiến kế hoạch 5 năm tới đầy tham vọng. Đến giờ phút này có nhiều dự án đăng ký khảo sát, trong đó có nhiều dự án đã được cấp phép đầu tư. Chỉ cần ¼ dự án thì tỉnh có 160.000 tỷ đồng, góp phần tạo ra diện mạo rất lớn cho Gia Lai”.

Có thể thấy, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, kết cấu hạ tầng cơ sở đã có bước phát triển hoàn thiện; đời sống của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Qua đó, tạo khí thế vui tươi trong các tầng lớp nhân dân và tăng thêm niềm tin với Đảng, Nhà nước.

Ông Ksor Lik, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Thời gian qua thì buôn Lúk chúng tôi có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước rất nhiều; nhất là đã đầu tư về điện, đường, trường, trạm; thứ 2 nữa là đầu tư về giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Từ đó bà con chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đoàn kết một lòng thi đua lao động sản xuất”.

Ông Phan Thanh Tùng, Tổ dân phố 2, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cũng bày tỏ: “Những năm gần đây đối với cuộc sống của người dân chúng ta nói chung thì trong xu thế kinh tế hội nhập thì có những khó khăn song nhờ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thì có nhiều thay đổi. Về sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, về văn hóa và về tất cả các lĩnh vực đảm bảo cho người dân có một cuộc sống tốt thì cảm thấy rất phấn khởi, hồ hởi và rất tin tưởng vào sự đi lên của tỉnh nhà”.

Kết thúc năm 2019, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nền tảng vững chắc để chúng ta bước vào năm mới 2020 với thế và lực mới để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua đó, đưa Gia Lai ngày càng phát triển đi lên, xứng tầm là vùng kinh tế động lực quan trọng trong khu vực Tây Nguyên và của cả nước./.

Đức Hải, R’Piên

