Nhiều khó khăn trong phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng ĐBDTTS và miền núi

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, một trong những khó khăn hiện nay đó là thực hiện Tiểu dự án 3 của Dự án 5 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi).

Bởi thực tế hiện trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 01 Trung tâm Dịch vụ việc làm và 01 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động của doanh nghiệp này chưa đem lại hiệu quả nên việc các địa phương cùng lúc triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và tư vấn đưa lao động vùng DTTS và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, hiện một số địa phương trên địa bàn tỉnh như: Kông Chro, Ayun Pa, An Khê và Ia Pa không có cơ sở giáo dục nghề nghiệp đứng chân trên địa bàn, trong khi tại một số địa phương khác như Chư Pưh, Đak Pơ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lại có chủ trương giải thể nên việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn cũng không được thuận lợi. Cùng với đó, hiện nay mức hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tham gia đào tạo nghề trong Chương trình MTQG còn thấp so với thực tế và tại một số địa phương, nhu cầu của người dân tham gia các lớp đào tạo nghề cũng rất ít với lý do sau khi kết thúc các khóa đào tạo học nghề phi nông nghiệp dưới 03 tháng thì cơ hội tìm kiếm việc làm không cao, nên gây khó khăn trong quá trình mở các lớp đào tạo nghề./.

Mỹ Tiến – Duy Linh

