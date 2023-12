Nhiều kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Sau hơn 2 năm triển khai Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an, nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai; nhận được sự cộng đồng trách nhiệm và đánh giá cao từ các tầng lớp Nhân dân.

Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã huy động sức mạnh tổng hợp của lực lượng Công an, cùng với sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp trong đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, hơn 2 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tại 7.362 lượt thôn, làng, tổ dân phố, cơ sở tôn giáo. Chủ động rà soát, lên danh sách, gọi hỏi răn đe 25.353 lượt đối tượng; tổ chức cho 129.408 trường hợp thanh thiếu niên ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông tại 1.282 thôn, làng, 301 tổ dân phố thuộc 216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trung tá Đặng Quốc Bảo – Trưởng Công an thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh nói: “Ngoài việc ký cam kết thì chúng tôi đã giao từng đối tượng một cho từng ban, ngành; trên cơ sở đó các ban, ngành thường xuyên theo dõi, thông tin về sự tiến bộ của các em, các em tiến bộ như thế nào; trên cơ sở đó để mình có biện pháp triển khai tiếp theo phù hợp hơn.”

Ông Ksor Y Ngông – Bí thư Đảng ủy xã Ia Rong, huyện Chư Pưh trao đổi: “Phân công, phân nhiệm trực tiếp cho Mặt trận và đoàn thể từ xã đến thôn, làng; đặc biệt là giao cho Đoàn thanh niên phối hợp với Công an xã đến từng nhà, gõ từng cửa những con em thanh thiếu niên đang quậy phá, đua xe lạng lách là trực tiếp vận động, răn đe giáo dục. Chỉ đạo cho Bí thư Chi bộ các thôn, làng ra nghị quyết chuyên đề về an toàn giao thông.”

Đặc biệt, lực lượng Công an toàn tỉnh còn tiếp xúc, tranh thủ 1.235 lượt người có uy tín, 692 lượt chức sắc tôn giáo với trên 5.109 lượt tiếp xúc phối hợp tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở tôn giáo, thu hút 45.085 người tham gia; vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng ngừa tội phạm, chủ động tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dân và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Ksor Wik – Thôn trưởng kiêm Bí thư Chi bộ buôn Ji, xã Krông Năng, huyện Krông Pa cho biết: “Đi vận động tuyên truyền là phải từ xã xuống để phối hợp, uốn nắn, tuyên truyền giáo dục cho bà con chúng ta nhận thức được là khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, phải có bằng lái xe. Trong thời gian qua chúng tôi với Công an xã phối hợp rất chặt chẽ, nhờ có sự tác động của công an thì bà con chúng ta đã nhận thức được nhiều hơn, sâu hơn và không làm trái quy định của pháp luật.”

Lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 176.256 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 26.900 phương tiện, 53.234 giấy tờ các loại; xử phạt 163.555 trường hợp với tổng số tiền hơn 124,3 tỷ đồng; tước 11.861 Giấy phép lái xe có thời hạn. Với sự chủ động trong triển khai Kế hoạch 979, trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 chỉ số.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo TTATGT và phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh của Giám đốc Công an tỉnh để triển khai phù hợp với thực tế trên địa bàn. Linh động, triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền hữu ích đến từng đối tượng cụ thể, từng địa bàn. Làm tốt việc tranh thủ, phát huy tốt vai trò của già làng, thôn trưởng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để hỗ trợ công tác tuyên truyền.”

Thời gian tới, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tối đa vai trò và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tham gia các mặt công tác; qua đó bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Bình – Phi Long – Thanh Sáng

