Nhiều hoạt động thiết thực nhân kỉ niệm 75 năm Ngày thành lập Lực lượng an ninh nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021) , cán bộ chiến sỹ lực lượng An ninh thành phố Pleiku đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, lãnh đạo Công an, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ cùng các cán bộ lực lượng an ninh thành phố Pleiku đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kì đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh thành phố Pleiku cũng đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại khu Di tích lịch sử xã Gào, TP.Pleiku. Tại đây các đồng chí đã dâng hương Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt xã Gào và tìm hiểu khu di tích lịch sử khu 9, cây đa, vị trí các chiến sỹ du kích năm xưa thường xuyên cảnh giới giúp cán bộ Ban cán sự Khu 9 hội họp bí mật và ôn lại truyền thống của Lực lượng an ninh khu 9, tiền thân của Lực lượng An ninh thành phố Pleiku ngày nay./.

CTV Tường Vân – Bá Bính (TP.Pleiku)

