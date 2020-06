Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Chư Sê kết nạp được 1.500 đảng viên.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Sê rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Công tác xây dựng phát triển đảng viên mới, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ huyện Chư Sê xem là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Trong nhiệm kỳ (2015-2020) huyện Chư Sê đã kết nạp được 1.500 đảng viên, tăng 1,2% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ kết nạp đảng hàng năm đạt 8,7%, vượt so với Nghị quyết. Đến nay 100% thôn, làng, tổ dân phố đã có tổ chức đảng, xây dựng được 123/128 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, 127/128 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có đủ đảng viên tại chỗ./.

Ngọc Ánh, Piên

Lượt xem: 4