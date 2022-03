Nhà thầu khó khăn trong xây dựng cơ bản do giá vật liệu tăng

Việc giá cả nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng liên tục tăng trong thời gian qua đã tác động không nhỏ đến những nhà thầu thi công các công trình. Để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình theo cam kết với chủ đầu tư thì các doanh nghiệp trúng thầu cần có những giải pháp hợp lý.

Công trình thi công Trường Mầm non thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện là một trong những Dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022. Dự án này được thực hiện với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng gồm các hạng mục như: Nhà hiệu bộ, Nhà đa năng, sân bê tông và cổng, tường rào. Theo đại diện của đơn vị trúng thầu dự án, do ảnh hưởng dịch Civid-19 đã khiến việc thi công công trình nhiều lần bị gián đoạn; để đảm bảo công tác phòng dịch, số lượng công nhân tham gia thi công ở nhiều thời điểm cũng phải hạn chế. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là dự toán giá thầu phê duyệt từ năm 2021 đã chênh lệnh rất lớn so với thời điểm hiện tại, nhất là từ đầu năm 2022 tới nay giá các loại vật liệu xây dựng liên tục tăng.

Ông Đỗ Đăng Hiệp – Cán bộ Kỹ thuật thi công Công ty CPXD Phú Thuận, Gia Lai nói: “Giá cả cũng lên rồi, nhà thầu trước cũng đấu thầu rồi nên anh em cũng cố gắng thôi để hoàn thành tốt công việc, đúng tiến độ công trình đề ra”.

Ông Nguyễn Viết Vinh – Cán bộ kỹ thuật thi công Công ty TNHH MTV Thanh Việt, huyện Phú Thiện cho biết: “ Giá vật liệu bắt đầu quí I năm 2022 rất cao đã ảnh hưởng đến đơn vị thi công nhưng trên cơ sở đó thì đơn vị cũng kết hợp với chủ đầu tư, được sự đồng ý của chủ đầu tư thì đơn vị thi công cũng cố gắng khắc phục và triển khai công trình một cách trọn vẹn nhất. Cũng tìm cách khắc phục chứ giờ đơn vị thi công cũng không thể bỏ dở lại được”.

Năm 2022, huyện Phú Thiện có 8 dự án xây dựng cơ bản được triển khai, trong đó có 5 dự án với các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang, gồm: Trường Mầm non thị trấn, Trường mẫu giáo Sơn Ca, xã Ia Hiao; Dự án cải tạo, nâng cấp đường trục xã Ia Hiao, Ia Peng và đường nội thị. Tất cả các dự án này đều được thực hiện theo mức giá vật liệu xây dựng năm 2021. Về mặt pháp lý thì đương nhiên các nhà thầu phải hoàn thành theo đúng hợp đồng (vì hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công các công trình Nhà nước chủ yếu là các hợp đồng được ký kết trọn gói. Sau khi trúng thầu, việc thi công công trình có thể kéo dài 1 năm hoặc nhiều năm, tùy theo quy mô, mức độ khác nhau của từng dự án). Trách nhiệm của nhà thầu là phải đảm bảo thực hiện công trình theo cam kết. Nguyên tắc là vậy, nhưng khi chi phí vật liệu tăng cao thì nhà thầu là đơn vị chịu nhiều thiệt thòi và sẽ bị đội chi phí thi công lên rất nhiều.

Ông Nguyễn Khang – Phó Giám đốc Phụ trách Ban QLDA huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Những công trình chuyển tiếp từ 2021 sang 2022 đang thi công thì việc lập hồ sơ dự toán, giá cả thực hiện năm 2021; riêng những công trình năm 2022 thì với mặt bằng giá cả chung hiện nay thì Ban QL đang điều chỉnh giá trị dự toán vì giá cả biến động như thế thì cũng phần nào ảnh hưởng đến dự toán và thực hiện dự án công trình năm 2022. Chủ đầu tư, Ban QLDA sắp tới báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng để có điều chỉnh giá cho phù hợp với giá hiện nay để nhà thầu đỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra của kế hoạch năm 2022 thực hiện trong thời gian tới”.

Hữu Lanh, Ksor Tuối

