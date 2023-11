Nhà máy Đường An Khê triển khai công tác chuẩn bị vụ ép 2023 – 2024

Sáng nay (22/11), tại thị xã An Khê, Nhà máy Đường An Khê tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị vụ ép 2023 – 2024. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các địa phương phía Đông của tỉnh có vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê.

Nhà máy đường An Khê hiện có vùng nguyên liệu gần 30.000 ha, tập trung ở 4 huyện, thị phía Đông của tỉnh Gia Lai. Dự kiến niên vụ 2023 – 2024 năng suất mía với sản lượng đạt khoảng 2 triệu tấn, tăng 300.000 tấn so với niên vụ trước. Để chuẩn bị cho vụ ép 2023 – 2024, thời gian qua, Nhà máy Đường An Khê đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc nhằm đảm bảo công suất ép 18.000 tấn mía/ngày. Theo kế hoạch, ngày 28/11 tới, Nhà máy Đường An Khê sẽ chính thức khởi động vụ ép 2023 – 2024 và sẽ kết thúc vụ vào ngày 30/4/2024. Giá thu mua bảo hiểm được Nhà máy Đường An Khê cam kết trong niên vụ 2023 – 2024 là 1.100.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường tại ruộng và hỗ trợ đầu vụ 20.000 đồng/tấn mía thuần. Về giá cước vận chuyển bình quân 160.000 đồng/tấn về đến nhà máy; tùy cự ly bến bãi giá cước sẽ khác nhau. Cùng với đó, Nhà máy Đường An Khê sẽ triển khai quy trình mua mía, vận chuyển, tiếp nhận và kiểm tra, xác định chất lượng mía theo đúng quy định. Nhà máy Đường An Khê cam kết sẽ luôn đồng hành và đảm bảo thu mua hết mía cho bà con nông dân trong vùng nguyên liệu trước khi kết thúc vụ ép.

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai và Nhà máy Đường An Khê đã phối hợp tổ chức Hội nghị Phát động và ký kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông đối với Nhà máy Đường An Khê và 100 doanh nghiệp, cá nhân đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa tại khu vực phía Đông của tỉnh trong niên vụ 2023 – 2024. Trong đó, cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thu mua, vận chuyển mía từ ruộng về bến bãi và tới nhà máy. Đối với lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với tình trạng cơ nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong vụ ép 2023 – 2024./.

Đức Hải – Thanh Sáng

