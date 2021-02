Người Trưởng thôn nhiệt huyết với công việc

Hơn 20 năm được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, ngoài sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của địa phương và bà con, ông còn là một thành viên tham gia tích cực vào việc giữ gìn và đảm bảo cuộc sống bình yên cho dân làng. Nhờ vậy, ông ngày càng được bà con tin yêu, quý mến. Người mà chúng tôi vừa đề cập và muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn chính là ông Chu Văn Sòi – Trưởng thôn làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Chúng ta cùng tìm hiểu về ông qua phóng sự ngay sau đây.

Sinh sống lâu năm ở làng Út 2, Trưởng thôn Chu Văn Sòi có thể hiểu rõ về từng gia đình trong thôn. Bởi ngoài những giờ làm kinh tế gia đình, ông còn tranh thủ thời gian đến từng nhà để nắm bắt tâm tư, tình cảm, cuộc sống của bà con; qua đó kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đồng thời chăm lo phát triển kinh tế để cuộc sống gia đình ngày thêm ổn định.

Anh Nguyễn Xuân Tuấn – Làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai cho biết: “Trong thôn bác cũng đi xin bóng điện về lắp trong thôn trong làng, kêu gọi bà con đóng góp tiền để lắp camera. Bác rất trách nhiệm để đảm bảo an ninh trong thôn, trong xóm”.

Bên cạnh tích cực làm những việc có lợi cho địa phương, dân làng, ông Chu Văn Sòi còn được bà con quý mến bởi là người rất thẳng thắn và minh bạch trong các khoản thu-chi của thôn. Theo ông, mọi công việc của thôn triển khai thực hiện có thuận lợi hay không chính là nhờ vào sự đồng thuận, đoàn kết của người dân và công khai tài chính rõ ràng để bà con biết.

Ông Chu Văn Sòi chia sẻ: “Để được dân tin tưởng thứ nhất là tâm huyết, năng động và dám chịu trách nhiệm, dám làm để thôi thúc, vận động người dân, thực hiện cơ chế dân chủ, dân biết, dân làm, dân hưởng thụ. Kinh tế của dân khi người ta đã đóng một xu thì người ta phải biết chúng ta làm gì, dùng làm gì để người ta tin tưởng. Cuối năm 2020, tổng kết nhân dân và triển khai kế hoạch năm 2021 dân biết và đồng thuận làm thì mới làm chứ mình không tự động làm, từ đó dân tin tưởng, ủng hộ việc làm của thôn”.

Không chỉ là 1 trưởng thôn hết lòng vì công việc, ông Chu Văn Sòi còn được bà con trong làng Út 2 gọi vui là “Thông tín viên” của làng. Bởi những thông tin về an ninh trật tự; Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 … ông đều nắm bắt kịp thời để thông báo nhanh chóng cho bà con, qua đó đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, đồng thời giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, từ đó chủ động phòng ngừa các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Trung tá Nguyễn Tấn Lan – Trưởng Công an xã Ia Bă, huyện Ia Grai nhận xét: “Đồng chí Sòi rất nhiệt tình công tác, thường xuyên thăm hỏi bà con, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con và nhiệt tình với công tác an ninh. Đồng chí Chu Văn Sòi bất kể đêm hôm khi có tiếng gọi loa truyền thông của đồng chí thì Ban an ninh thôn, tổ tự quản sẽ cùng tham gia phối hợp với lực lượng Công an, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn mình để đảm bảo an ninh trật tự”.

Với tinh thần toàn tâm toàn ý, trách nhiệm với công việc, ông Chu Văn Sòi – Trưởng thôn làng Út 2, xã Ia Bă đã nhiều lần được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng vì những thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, làng Út 2 nhiều năm liền được công nhận là làng văn hóa. Những thành tích và danh hiệu mà bản thân ông cũng như làng Út 2 được khen thưởng như tiếp thêm niềm vui và động lực để ông Chu Văn Sòi thêm nhiệt huyết với công việc mà bản thân ông được địa phương, bà con tin tưởng giao phó; qua đó chung tay góp sức xây dựng làng ngày càng phát triển ổn định./.

Thiên Thanh, Duy Linh

