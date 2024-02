Người dân mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Hôm nay (Mùng 10 tháng Giêng âm lịch), theo quan niệm dân gian là ngày vía Thần Tài. Với nhiều người Việt Nam, mua vàng trong ngày vía Thần Tài là để cầu may mắn với hi vọng khởi đầu một năm nhiều thuận lợi và làm ăn phát đạt. Ghi nhận trên địa bàn TP.Pleiku trong sáng nay.

Với quan niệm cho rằng, vàng là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và phú quý; bởi vậy nhiều người đã chọn mua vàng trong ngày vía Thần Tài để cầu mong tài lộc trong năm mới và may mắn, làm ăn “thuận buồm xuôi gió” cho cả năm. Để đáp ứng nhu cầu của người mua, các sản phẩm vàng được chế tác phục vụ ngày vía Thần Tài năm nay cũng khá đa dạng từ trọng lượng đến mẫu mã của nhiều thương hiệu khác nhau như SJC, PNJ… Theo đó, vàng miếng, nhẫn vàng từ 1 đến 5 chỉ khá phổ biến và được nhiều người chọn mua.

Chị Phạm Lê Đoan Trang – TP.Pleiku chia sẻ: “Năm nào cũng mua để cầu may mắn trong làm ăn, để mong các đơn hàng trong năm được thuận lợi, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị cao.”

Với nhiều người, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) thường được coi trọng, cầu mong tài lộc, may mắn và màu vàng là đại diện cho sự may mắn; vì vậy mua vàng trong ngày này sẽ khởi đầu một năm thuận lợi, mọi việc hanh thông. Chính tâm lý ấy nên không ít người đi mua vàng để cầu may và tùy vào nhu cầu, mỗi người lựa chọn mua sản phẩm vàng phù hợp.

Ông Mai Văn Cứ – Phường Diên Hồng, TP.Pleiku nói: “Năm nào cũng mua. Mấy năm trước mua nhiều nhưng năm nay mua ít hơn do kinh tế cũng hơi khó khăn. Thì mình mua để lấy lộc đầu năm và cầu may mắn cho cả năm.”

Ghi nhận trong sáng nay – ngày vía Thần Tài, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn TP.Pleiku ở chiều mua vào là 75,4 triệu đồng/lượng và bán ra là 78,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng y nhẫn trơn 9999 mua vào là 6 triệu 110 ngàn đồng/chỉ và bán ra là 6 triệu 460 ngàn đồng/chỉ. Nhiều người cho rằng, mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm; vì vậy lượng người mua và giá vàng trong ngày vía Thần Tài thường tăng mạnh.

Mỹ Tiến – Duy Linh

