Ngọt ngào làn điệu dân ca ở hội thi “Bé hát dân ca” bậc học mầm non

Những làn điệu dân ca ngọt ngào, giản dị của các dân tộc, vùng miền… tưởng chừng như bị khuất lấp đi giữa những bộn bề của cuộc sống bỗng dìu dặt vang ngân, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước… Đó là những ghi nhận từ Hội thi bé hát dân ca bậc học mầm non cấp huyện, năm học 2023-2024 vừa mới diễn ra.

Hội thi “Bé hát dân ca” cấp huyện năm học 2023-2024 thu hút sự tham gia của 15 đội thi với 30 tiết mục dân ca của các vùng, miền, các dân tộc như: Dân ca Tây bắc, dân ca Bắc bộ, Trung bộ, dân ca Tây Nguyên, dân ca Nam bộ. Các bài dân ca có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống, yêu làn điệu dân ca… Với sự tập luyện, dàn dựng kỹ lưỡng, lựa chọn bài hát phù hợp với độ tuổi các thí sinh của các trường đã hiện xuất sắc các tiết mục của mình. Qua đó đã nhận được sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của người xem.

Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh xã Uar, huyện Krông Pa cho biết: “Khi mà nhà trường nhận được kế hoạch hội thi bé hát dân ca cấp huyện, nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức hội thi bé hát dân ca cấp trường. Từ đó nhà trường chọn những tiết mục đạt giải cao cấp trường để cho các cháu tham gia hội thi bé hát dân ca cấp huyện. Với mục đích để các bé tự tin, giao lưu học với các bạn ở các trường trên địa bàn huyện”.

Cô Nguyễn Thị Bích Trâm – Giáo viên Trường Mẫu giáo xã Phú Cần, huyện Krông Pa chia sẻ: “Trong quá trình tập luyện ban giám hiệu nhà trường đã phân công chọn ra các cô hướng dẫn các em. Vì em là người Jrai nên tập luyện gặp nhiều khó khăn, bất đồng về ngôn ngữ nhưng cô vẫn muốn em tham gia hội thi. Ngày hôm nay tham gia hội thi cô và trò trường mẫu giáo Phú Cần rất vui, mong em thể hiện được mình và không đặt quá nhiều áp lực giải đối với em”.

Với sự hồn nhiên, trong trẻo từ ánh mắt đến nụ cười và giọng hát ngọt ngào, các em học sinh mầm non đã thực sự làm cho các làn điệu dân ca trở nên rất gần gũi, góp phần mang lại thành công cho từng tiết mục. Hội thi “Bé hát dân ca” là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thông qua đó không chỉ đánh giá kết quả hoạt động phong trào văn nghệ của các đơn vị trường học mà còn là dịp để các thầy, cô giáo, các em học sinh trên địa bàn toàn huyện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện trong các trường mầm non. Đồng thời qua hội thi còn phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân tiêu biểu để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ trong ngành giáo dục nói chung, bậc học mầm non nói riêng.

Bé Nay H’Kiêng – Trường Mẫu giáo xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Hôm nay con và các bạn đến tham gia hội thi bé hát dân ca,con rất vui, có nhiều làn điệu dân ca con rất thích”.

Bé Nguyễn Trần Hoàng Nhi – Trường Mẫu giáo xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: “Hôm nay cháu rất vui vì được tham gia hội thi bé hát dân ca, con mong sẽ có nhiều hội thi nữa để con và các bạn được tham gia”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị, cá nhân có phần thi xuất sắc. Đối với giải cá nhân, Ban tổ chức đã trao 03 giải nhất, 03 giải nhì, 04 giải ba và 05 giải khuyến khích. Đối với giải tập thể, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ trường mẫu giáo xã Phú Cần, giải nhì cho đội thi đến từ trường mầm non Sơn Ca và trường mầm non bán trú thị trấn Phú Túc. Ngoài ra BTC cũng trao 03 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các đội có phần thi tốt.

Hội thi khép lại với thật nhiều xúc cảm, lan tỏa phong trào sưu tầm, sáng tác, biểu diễn các làn điệu dân ca trong ngành giáo dục.

Ngô Thu

