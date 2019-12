Ngôi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn ở vùng khó

Trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn không còn là yêu cầu mới đối với tất cả trường học trong toàn tỉnh. Những năm trở lại đây, đó trở thành một trong những phong trào thi đua lớn của Ngành GD&ĐT Gia Lai và mang tính chất bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, để phong trào này thực sự phát huy hiệu quả, góp phần chuyển biến nhận thức của mỗi cán bộ, giáo viên, mỗi em học sinh và ngay cả các bậc phụ huynh trong việc cùng chung tay xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp là câu chuyện không dễ dàng. chúng tôi sẽ giới thiệu về một ngôi trường ở xã vùng khó nhưng đã có những cách làm hay để giải quyết vấn đề đó.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, Hiệu trưởng Trường TH Lê Văn Tám, xã Pờ Tó, Ia Pa chia sẻ: “Đối với trường học, việc xây dựng cảnh quan hết sức quan trọng, các em tới trường thấy trường xanh – sạch – đẹp thì sẽ rất yêu thích, phụ huynh thấy con em học tập trong ngôi trường khang trang thì cũng sẽ rất vui mừng”.

Nhờ nhận thức rất rõ ràng đó, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, ngôi trường ở xã vùng khó Pờ Tó, huyện Ia Pa đã có sự thay đổi bất ngờ về diện mạo. Từ một vùng thấp trũng, chỉ sau một cơn mưa đã trở nên lầy lội, ngôi trường trở nên khang trang, sạch đẹp nhờ vào sự đồng lòng chung sức từ tập thể cán bộ, giáo viên cho đến học sinh và đặc biệt là các phụ huynh. Gặp nhau ở mục tiêu chung là mang lại môi trường học tập ngày càng tốt hơn cho các em học sinh, những khó khăn của một ngôi trường ở xã vùng 3 đặc biệt khó khăn được san sẻ rất nhiều. Những ý định, kế hoạch của Trường Tiểu học Lê Văn Tám đều có sự tham gia tích cực của các bậc phụ huynh.

Chị Lê Thị Tâm – Phụ huynh Trường TH Lê Văn Tám, xã Pờ Tó, Ia Pa cho biết: “Ở đây mùa mưa bão thì đường rất dơ con thì chưa có ý thức nơi nào dơ sạch. Nên tôi rất ủng hộ việc phụ huynh đóng góp đề xây dựng trường sạch đẹp hơn. Ai có thì đóng góp tiền của, không có thì đóng góp công sức. Mong sao ngôi trường nơi con mình đến học mà sạch sẽ thì rất là vui”.

Điều đáng mừng nhất là từ kết quả trong phong trào xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp an toàn, những em học sinh không chỉ biết thụ hưởng mà còn ý thức về trách nhiệm cùng chung tay để giữ gìn kết quả đó.

Em Trần Lê Bảo Ngọc, Lớp 5/1, Trường TH Lê Văn Tám, xã Pờ Tó, Ia Pa chia sẻ: “Thầy cô và các bậc phụ huynh đã xây dựng trường rất đẹp rồi thì học sinh chúng em hiện là lớp lớn nhất nữa nên ý thức và biết lao động. Nhiều lúc ra chơi, em thấy sân trường có nhiều rác thì rủ các bạn nhặt rác bỏ vào thùng. Còn nếu thấy các em nhỏ xả rác thì nhắc nhở. Em rất yêu ngôi trường của em”.

Không chỉ cải thiện cảnh quan môi trường, phong trào xanh – sạch – đẹp – an toàn còn phát huy hiệu quả hỗ trợ tích cực cho việc học tập của các em học sinh, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa. Điều đáng mừng là trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ngày càng có nhiều ngôi trường xanh – sạch – đẹp và an toàn như thế. Không chỉ góp phần mang tới một môi trường trong lành và an toàn hơn cho các em học sinh học tập, rèn luyện và vui chơi sinh hoạt mà quan trọng hơn, đó là những bài học có giá trị thực tế nhất về ý thức bảo vệ môi trường trong hành trang của các em học sinh trước khi trở thành những công dân tương lai của đất nước./.

Hoà Giang, Viễn Khánh

