Nghĩa Hưng tăng cường sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4

Thời gian qua, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lực lượng Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã phối hợp với các thôn, làng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký tài khoản và thực hiện các thao tác, trình tự nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an xã đã giải quyết trên 200 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Đại úy Phạm Thành Luân – Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Trong quý 1/2023, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận trên 200 hồ sơ các loại liên quan đến đăng ký thường trú, lưu trú, tạm trú và đặc biệt là đăng ký xe cấp mới, cấp đổi các loại cho công dân trên địa bàn xã. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến hiện tại của công an xã Nghĩa Hưng đang đạt trên 60%. Về đăng ký xe là 80%, về đăng ký cư trú là trên 65%.”

Ngoài lực lượng Công an, tại bộ phận một cửa, xã Nghĩa Hưng đã bố trí 5 cán bộ, công chức thường xuyên trực để hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Trong đó có 28 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đang triển khai tại xã như đăng ký quản lý cư trú, đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, chứng thực giấy tờ…

Ông Phạm Văn Đua – Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, trong thời gian vừa qua, bản thân tôi phụ trách công tác tư pháp hộ tịch thì đã triển khai thực hiện. Đến nay đã làm được 7 hồ sơ như đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân trên địa bàn. Để thực hiện tốt dịch vụ công bản thân tôi phối hợp với các ngành đoàn thể cũng như công an, các thôn làng trên địa bàn xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia dịch vụ công.”

Ông Lê Văn Chiến đang sinh sống tại thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh thường xuyên đến bộ phận một cửa của xã để thực hiện các thủ tục hành chính. Ông được đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hướng dẫn đăng ký tài khoản và có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà, từ đó giảm công sức và thời gian đi lại.

Ông Lê Văn Chiến – Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh bày tỏ: “Trước nay tôi thường đến một cửa để xác nhận các thủ tục hành chính. Nhìn chung một cửa giải quyết rất là nhanh và hỗ trợ rất tốt cho bà con trong xác nhận các giấy tờ liên quan.”

Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh đã thành lập Mô hình “Dịch vụ công trực tuyến” với 15 thành viên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho nhân dân, nhất là tại 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã. Ngoài ra, xã còn phân công cán bộ, công chức trực tiếp hướng dẫn, giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ vậy, trong 3 tháng đầu năm nay xã đã giải quyết được hơn 400 hồ sơ thủ tục hành chính với trên 50% hồ sơ dịch vụ công tuyến.

Ông Huỳnh Trọng Quang – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh thông tin: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Nghĩa Hưng cũng chủ động triển khai cho các thôn làng cũng như các thành viên của ban chỉ đạo của xã. Thông báo rộng rãi cho bà con dân làng biết việc ứng dụng giải quyết thục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4. Thì hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa Hưng đã triển khai cho lực lượng công an giải quyết mức độ 3 về cấp biển số xe rồi tạm trú, lưu trú. Hiện nay lĩnh vực này đã triển khai được trên 60% và lĩnh vực tư pháp hộ tịch cũng đang triển khai cho cán bộ tư pháp thực hiện.”

Thời gian tới, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh sẽ tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)

