Nghỉ học để phòng dịch, trường Mầm non ngoài công lập gặp khó

Do đặc thù của bậc học, nên vào thời điểm hiện tại, trong khi các bậc học khác đã được tổ chức dạy trực tiếp, thì bậc học Mầm non vẫn chưa thể hoạt động. Đặc biệt, đối với các cơ sở Mầm non ngoài công lập, việc nghỉ học kéo dài sẽ đưa không ít trường rơi vào thế khó khi không có nguồn thu để trả lương cho cán bộ, giáo viên và nhân viên, cũng như duy trì một số hoạt động khác.

Dù mới chỉ đi vào hoạt động được tròn 3 năm, nhưng cùng với các cơ sở giáo dục khác, trường Mầm non này đã phải 4 lần tạm dừng đón trẻ đến trường để phòng dịch Covid – 19 theo quy định. Trong lần thứ 4 tạm dừng hoạt động này, dù trùng với thời gian nghỉ hè của học sinh, nhưng cũng được xem là dài nhất với gần 5 tháng, dẫn đến trường không có nguồn thu kéo dài. Dù khó khăn là vậy, song để hỗ trợ phần nào, đồng thời là để giữ chân giáo viên cho đến khi được phép đón trẻ ra lớp trở lại, chủ cơ sở giáo dục này đã có những bước hỗ trợ ban đầu cho các giáo viên của trường.

Cô giáo Trần Thị Minh Phương, Trường Mầm non Xuân Thủy, Tp. Pleiku cho biết: “Trường cũng hỗ trợ cho chúng tôi là đóng bảo hiểm 100% và cho tạm ứng trước lương là 10 triệu đồng. Số tiền trên thì cũng chưa đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và tôi cũng còn gặp nhiều khó khăn. Mong mọi người thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch thật tốt để con em chúng ta đến trường được an tâm nhất và các giáo viên cũng có nguồn thu nhập tốt hơn”.

Cô giáo Trịnh Nguyễn Nguyên Kha, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thủy, Tp. Pleiku cũng nói: “Là trường tư nên 100% các nguồn thu là từ phía phụ huynh, vì vậy tạm dừng việc đến trường có nghĩa là không có khoản thu nào cả. Tuy nhiên, trường vẫn phải vận hành nên có rất nhiều khoản chi ra như tiền lương cho bảo vệ, điện, nước, Internet vẫn duy trì hoặc là tiền khử khuẩn…”

Theo thống kê của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Pleiku, năm học 2021 – 2022, thành phố có 17 trường Mầm non ngoài công lập. Vào thời điểm cuối năm học 2020 – 2021, hệ thống các trường này có trên 800 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Cũng theo thống kê, các trường Mần non ngoài công lập, kể cả các nhóm trẻ tư thục chiếm đến hơn 44% tổng số trẻ em ra lớp toàn thành phố trong năm học 2020 – 2021. Nguồn chi các khoản của những cơ sở này dựa trên nguồn thu học phí của phụ huynh đóng góp khi trẻ đến trường. Cho nên việc tạm dừng hoạt động đã gây ra không ít khó khăn cho đời sống giáo viên, nhân viên của các trường, cũng như ảnh hưởng đến việc đầu tư cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ bậc học mầm non.

Cô giáo Đinh Thị Sương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sóc Nâu, Tp. Pleiku cho biết: “Do nhà trường không có nguồn thu nên cũng không có hỗ trợ gì nhiều cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, cho nên các cô đa số là gặp nhiều khó khăn. Rất mong là dịch sớm qua để các cháu được đến trường trở lại, các cô cũng được đến trường và cuộc sống cũng trở lại bình thường”.

Do đặc thù của bậc học, với mầm non là phải khi nào dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn mới có thể đưa trẻ đến trường, vì trẻ mầm non không thể đeo khẩu trang cả ngày, càng không thể tự chăm sóc, bảo vệ mình. Do vậy, hơn lúc nào hết, các cơ sở Mầm non ngoài công lập mong muốn được miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất làm cơ sở giáo dục, bảo hiểm xã hội; Cùng với đó các trường này cũng mong được tạo điều kiện tối đa để có thể vay vốn ưu đãi nhằm duy trì hoạt động cho đến khi dịch Coivd – 19 được kiểm soát tốt./.

Quốc Linh, Duy Linh

