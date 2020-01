Ngày 1/1/2020 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực – Người dân đồng thuận ủng hộ cao

Từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý theo quy định mới, đã uống rượu bia không được phép điều khiển bất cứ loại phương tiện nào, chỉ có đi bộ mới được nếm ít rượu bia. Qua đó, khi luật được áp dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích, cũng như giúp ngăn ngừa những hệ lụy đáng tiếc do rượu bia gây ra, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Tác hại của rượu bia là rất lớn đã để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc cho xã hội, nhiều gia đình đã mất đi người thân vì tai nạn giao thông do điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Theo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 40% số vụ tai nạn giao thông trên cả nước đều có liên quan đến rượu bia. Chính vì vậy, quy định cấm điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã nhận được sự ủng hộ của phần lớn người dân. Các ý kiến của người dân cho rằng, khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia sẽ tạo ra nếp sống văn minh trong xã hội. Đồng thời, giúp cho việc tham gia giao thông được an toàn hơn, tránh các vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Một người dân TP Pleiku nói:“Bản thân là một người dân tôi ủng hộ cao áp dụng Luật phòng chống tác hại rượu bia vào cuộc sống, người dân cảm thấy không phiền hà gì. Vì khi con người sử dụng rượu bia sẽ không kiểm soát được bản thân, nhất là khi điều khiển phương tiện giao thông rất dễ xảy ra tai nạn. Tôi mong rằng Nhà nước cần tăng cường, xử lý nghiêm.”

Anh Lê Văn Hiền – Người dân TP Pleiku bày tỏ: “Theo tôi thì khi Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực sẽ có nhiều lợi ích như là liên quan đến sức khỏe và nó giúp giảm nhiều hệ lụy tai nạn giao thông do rượu bia gây ra.”

Luật Phòng chống tác hại của rượu bia được áp dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhiều người, nhưng khi Luật mới được áp dụng sẽ làm thay đổi thói quen uống rượu bia của người dân đã tồn tại từ lâu. Đa số người dân cũng mong muốn ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền để nhiều người biết đến quy định hơn nữa.

Anh Lê Văn Hiền – Người dân TP Pleiku cho biết thêm: “Theo tôi để Luật phòng chống tác hại của rượu bia được áp dụng một cách tốt nhất thì các cơ quan ban ngành và các lực lượng chức năng nên đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhiều người dân biết, đây cũng là điều cần thiết nhất hiện nay.”

Đã uống rượu bia thì không được lái xe! Và không được kích động, cưỡng ép người khác uống rượu bia. Đó không chỉ còn là những lời khuyến cáo, mà đã trở thành quy định của pháp luật, buộc mọi người phải tuân thủ. Vì một xã hội văn minh, an toàn, rất cần sự đồng thuận và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của mỗi người dân, nhằm thay đổi nhận thức để loại bỏ thói quen xấu trong sử dụng rượu, bia tồn tại từ lâu nay./.

Xuân Huy, Phi Long

