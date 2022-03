Ngành thuế Gia Lai triển khai hóa đơn điện tử

Theo Nghị định số 123 ngày 19/10/2020 Chính phủ, từ ngày 1/7/2022 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ/cá nhân kinh doanh bắt buộc phải dùng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Thời gian bắt đầu triển khai từ tháng 4/2022. Để làm tốt công tác này, ngành thuế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, đảm bảo các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuận lợi trong việc áp dụng hóa đơn điện tử đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra.

Ngay khi có chỉ đạo hướng dẫn của Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14 ngày 31-12-2021 về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Cục thuế đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử tới các các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức tập huấn trực tuyến sử dụng hóa đơn điện tử cho người nộp thuế đối với sở, ngành và địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trong toàn tỉnh. Cục Thuế đã giao chỉ tiêu triển khai hóa đơn điện tử cụ thể đến từng phòng, Chi cục Thuế trực thuộc, từng công chức trong toàn ngành Thuế.

Bà Nguyễn Thị Bích – Phó trưởng phòng tuyên truyền HTNNT – Cục thuế Gia Lai cho biết: “Biên soạn tờ rơi tuyên truyền về hóa đơn điện tử để cấp phát cho tổ chức cá nhân, doanh nghiệp. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn về quy trình áp dụng HĐĐT cho người nộp thuế. Đa dạng các hình thức tuyên truyền trên trang Web, zalo, Facebook để người nộp thuế thực hiện. Giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế về sử dụng HĐĐT thông qua các kênh để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đúng”….

Đến nay, Gia Lai đã có trên 60% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 của Bộ Tài chính. Theo ghi nhận tại các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã áp dụng hóa đơn điện tử đều đánh giá cao sự tiện ích của HĐĐT như: Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn, giảm chi phí các thủ tục hành chính thuế… so với việc sử dụng hóa đơn giấy. Đặc biệt, doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử chỉ với vài cú click chuột, người mua hàng sẽ nhận được hóa đơn ở bất kỳ đâu có internet… Đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý, tìm kiếm, lưu trữ hóa đơn dễ dàng và thuận tiện. Sử dụng hóa đơn điện tử còn giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian lập tờ khai thuế giá trị gia tăng so với sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in vì phần phần mềm tạo hóa đơn sẽ tự động tổng kết chuyển số liệu vào tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng – Kế toán Công ty TNHH Đông Hưng nói: “Hóa đơn điện tử đã giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian và chi phí, bởi việc gửi hóa đơn cho khách hàng được thực hiện nhanh chóng thông qua phương tiện điện tử thay vì gửi qua đường bưu điện hoặc nhà vận chuyển như trước. Ngoài ra, tra cứu hóa đơn cũng dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều”.

Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền thông qua tờ rơi, zalo… về những tiện ích của HĐĐT nên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đồng thuận phối hợp với cán bộ thuế chuẩn bị các điều kiện để áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 của Bộ tài chính trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Quang Lưu – Hộ kinh doanh TP Pleiku nói: “Hiện tại hộ kinh doanh chúng tôi chưa áp dụng HĐĐT, nhưng qua nắm bắt thông tin chúng tôi cũng hiểu được so với hóa đơn giấy, việc sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều ưu điểm hơn như quá trình xử lý nhanh, thuận tiện hơn cho việc hạch toán kế toán, lưu trữ, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống…Vì vậy sắp tới chúng tôi sẽ triển khai áp dụng HĐ ĐT”…

Song song với công tác tuyên truyền, hỗ trợ, ngành Thuế cũng phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chuẩn bị về nhân sự, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng cung cấp dịch vụ về phần mềm HĐĐT, chữ ký số, đảm bảo việc truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu HĐĐT cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh..

Ông Lê Minh Nhựt – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong chương trình chuyển đổi quốc gia và chiến lược của chính phủ điện tử. Thực hiện thành công áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tạo tiền đề cho Cục Thuế nói riêng, ngành Tài chính nói chung hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà”.

Triển khai HĐĐT mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số. Vì vậy các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tích cực nghiên cứu, chủ động sớm triển khai sử dụng các loại hóa đơn điện tử và chuẩn bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để thực hiện theo đúng quy định./.

