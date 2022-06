Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân

Chiều 1-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; Quy định lấy ý kiến Nhân dân và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, hơn 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến nhân dân và 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương, coi trọng công tác quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, văn hóa công vụ của đơn vị và cán bộ, chiến sỹ. Nhiều đơn vị, địa phương triển khai các mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng phong cách nhân văn, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Gia Lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số tham luận về kinh nghiệm, cách làm hay trong việc thực hiện Cuộc vận động; Quy định lấy ý kiến Nhân dân và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục để tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng của Bộ Công an đối với Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 19 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

CTV Thúy Trinh – Lê Ánh

