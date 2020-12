Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho đội ngũ lái xe

Cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, dẫn đến trật tự ATGT tiềm ẩn nhiều phức tạp. Do đó, việc nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho mọi người, nhất là đội ngũ lái xe khách, lái xe taxi để hạn chế TNGT là mục tiêu mà các ngành chức năng đang tập trung triển khai.

Với mục tiêu phòng ngừa, hạn chế TNGT liên quan đến xe khách, xe taxi… đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, Sở GTVT triển khai phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện cũng như xử lý tình huống, điểm lái xe an toàn của xe khách, lái xe trong điều kiện thời tiết bất lợi, văn hoá giao thông cho đội ngũ lái xe vận tải khách, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là điều cần thiết để các tài xế lái xe và doanh nghiệp vận tải khách nâng cao chất lượng phục vụ.

Anh La Văn Cường – Lái xe, Công ty TNHH vận tải và du lịch Thuận Tiến chia sẻ “Tham gia lớp tập huấn lần này, bản thân tôi được cập nhật rất nhiều kiến thức bổ ích nâng cao kỹ năng lái xe an toàn để phục vụ hang khách một cách tốt nhất. Cụ thể thì đợt này tôi được học thêm kiến thức về tham gia giao thông, nhận biết được các điểm mù khi lái xe mà hồi giờ tôi chưa nắm bắt được, thật sự được tham gia những lớp tập huấn như thế này rất bổ ích cho bản thân khi điều khiển phương tiện và phục vụ hành khách đi đến nơi về đến chốn một cách an toàn.”

Ông Đoàn Hữu Dũng – Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết “Xác định việc tai nạn giao thông do xe khách để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Do đó, chúng tôi tập trung mạnh vào việc tổ chức các lớp tập huấn cho lái xe đặc biệt là lái xe khách. Ngoài ra, định kỳ trong năm chúng tôi tổ chức các đoàn thanh tra đi kiểm tra ở từng doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh vận tải, các điều kiện đảm bảo ATGT và đồng thời chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên có mặt ở các bến xe để kiểm tra các điều kiện an toàn đối với các xe trước khi xuất bến nhất là vào các dịp lễ, tết.”

Thực tế cho thấy doanh nghiệp vận tải nào quan tâm đến việc đào tạo, quản lý, giám sát, xây dựng văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe, thì các vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng như TNGT được kiềm chế.

Bà Trần Thị Ánh – Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai trao đổi: “Để đảm bảo an toàn trong việc vận tải hành khách, chúng tôi quản lý thông qua định vị giám sát hành trình, vì thế một số lỗi như tốc độ hay chạy quá số giờ quy định thì tổng đài sẽ trực tiếp liên hệ ngay với tài xế để nhắc nhở. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường nhắc nhở anh em lái không được vượt đèn đỏ, chạy đúng tốc độ, vận tải hành khách đúng quy trình, quy định”

Bên cạnh việc đào tạo, giám sát, xây dựng văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, loại bỏ suy nghĩ chỉ chấp hành đúng luật khi có mặt của lực lượng chức năng./.

Xuân Huy

