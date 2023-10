Nâng cao ý thức an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông

Xác định công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh có ý nghĩa quan trọng nên thời gian qua Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh Gia Lai đã tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền qua nhiều hình thức, mô hình khác nhau; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh về chấp hành pháp luật và các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đây là hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, trang bị kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện đoàn Ia Grai và Công ty TNHH Thương mại Honda Ngọc Hoa tổ chức, với sự tham gia của 800 ĐVTN là học sinh của Trường THPT A Sanh. Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn viên lái xe an toàn thông tin về tình hình tai nạn giao thông. Học sinh còn được xem các tình huống vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ và trả lời các câu hỏi về kiến thức an toàn giao thông; đồng thời được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, cách nhận biết 4 nhóm biển báo giao thông, thi ghép chữ vào các biển báo giao thông, làm bài trắc nghiệm về các tình huống khi tham gia giao thông, thực hành lái xe trên máy tập lái xe RT.

Em Bùi Thị Thu Thảo – Lớp 10A5, Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai chia sẻ: “Thông qua chương trình ngày hôm nay chúng em thấy rất bổ ích và hữu ích đối với học sinh chúng em, giúp em chấp hành tốt về an toàn giao thông; bản thân em em sẽ về tuyên truyền cho các bạn chấp hành tốt an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông xảy ra”

Hiện nay, giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh là việc làm rất cần thiết. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, các trường kết hợp với các cơ quan chức năng, ban, ngành để tuyên truyền về quy định của Luật Giao thông đường bộ, giúp học sinh nhận thức về tác hại của tai nạn giao thông từ đó chấp hành tốt pháp luật về giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi…Qua các buổi tuyên truyền, đa số các em đều có nhận thức tốt về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Thầy giáo Hoàng Việt Trung – Bí thư Đoàn Trường THPT Pleime, huyện Chư Prông cho biết: “Đây là chương trình vô cùng ý nghĩa, không chỉ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh mà thông qua đây các em còn biết kỹ năng lái xe an toàn, mong muốn của Đoàn trường THPT Pleime là có nhiều chương trình tương tự như thế này để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh.”

Thầy giáo Nguyễn Văn Toàn – Phó Bí thư Đoàn Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai chia sẻ: “Với đặc thù nằm trên địa bàn xã gần biên giới, trường THPT A Sanh có số lượng ĐTN học sinh dân tộc thiểu số chiếu số đông, kiến thức pháp luật về an toàn giao thông các em còn hạn chế, thông uqa những chương trình như thế này cung cấp những kiến thức cho các em rất bổ ích, góp phần thay đổi quan niệm của các em về an toàn giao thông, giúp các em chấp hành tốt hơn luật giao thông đường bộ.”

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các mô hình, công trình, phần việc thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên; đặc biệt là thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai trao đổi: “Nhằm triển khai hiệu quả thanh niên với văn hóa giao thông, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội cùng với các cấp, các ngành tham gia giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là trong các đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Thời gian vừa qua tổ chức Đoàn, Hội cũng đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động phổ biến về ATGT cũng như là tổ chức các hoạt động liên quan đến trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi nhận thấy các bạn ĐVTN tham gia rất hào hứng và hy vọng các bạn sẽ là tuyên truyền viên tích cực cho gia đình, cộng đồng cũng như bạn bè cùng chùng tay góp phần giảm thiểu TNGT và chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ.”

Thực tế có thể thấy, các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh rất thiết thực, đã cung cấp cho các em những kiến thức, những kỹ năng cơ bản nhất khi tham gia giao thông; qua đó cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ.

