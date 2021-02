Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tại cơ sở

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở, xã Ia Sao, huyện Ia Grai đã vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thí điểm việc lắp camera an ninh tự quản ở làng Yang. Mô hình nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của người dân, doanh nghiệp và bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Mô hình camera an ninh tự quản ở làng Yang chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2020. Để triển khai mô hình này, cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở đã tích cực vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ kinh phí để lắp camera an ninh. Nhờ vậy, địa phương đã lắp đặt được 6 camera an ninh tại các nút giao thông giao nhau giữa các thôn, làng trên địa bàn và các điểm phức tạp về an ninh trật tự, qua đó nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Sau 4 tháng đi vào hoạt động, mô hình đã phát huy những hiệu quả tích cực, nhất là kiềm chế và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

Ông Trần Văn Quốc – Tổ 4, làng Yang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Lắp camera theo vận động của xã, làng, gia đình tôi cũng góp 400 ngàn. Việc làm của xã, thôn, chính quyền đem lại quyền lợi an ninh cho thôn, làng thì rất vững vàng, rất yên tâm trong an ninh trật tự./ Từ ngày lắp camera thì thôn làng yên ổn hơn mọi khi, tội phạm giảm, con em đi học có ý tứ hơn trước khi lắp camera”.

Trung tá Nguyễn Đắc Hưng – Trưởng Công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Việc lắp camera từ tháng 10/2020 đến nay thì tình hình an ninh trật tự ở làng Yang tương đối ổn định. Từ lúc lắp camera chưa xảy ra vụ trộm cắp vặt nào tại địa bàn. Việc lắp camera phục vụ cho công tác an ninh trật tự là rất tốt”.

Việc lắp camera an ninh tự quản được xã Ia Sao thực hiện thí điểm tại Tổ 4, làng Yang theo hình thức xã hội hóa với sự đóng góp kinh phí từ nhân dân, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Với những hiệu quả tích cực đem lại chính là cơ sở để xã Ia Sao nhân rộng mô hình ở làng Yang nói riêng và toàn xã nói chung.

Ông Vũ Thế Sơn – Phó Bí thư Chi bộ làng Yang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “ Vừa rồi, chúng tôi họp chi bộ và thống nhất triển khai hệ thống Wifi trong làng đây để tiếp tục lắp camera an ninh ở những điểm quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự được chặt chẽ”.

Với sự chung sức đồng lòng của người dân trong việc tham gia lắp đặt camera an ninh đã và đang góp phần ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Qua đó xây dựng môi trường nông thôn an toàn, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất./.

