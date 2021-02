Năm 2021, ngành công thương Gia Lai phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.800 tỷ đồng (tăng 10,13% so với năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 84.000 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2020); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD (tăng 5,17% so với năm 2020); tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 95 triệu USD (tăng 5,56% so với năm 2020).