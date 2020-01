Năm 2020 ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản trên 2,2%.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích thủy sản năm 2019 là 14.410 ha đạt 100% so với kế hoạch. Sản lượng thủy sản ước đạt 6.350 tấn; đạt 100,8% so với kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2020 ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các giải pháp tích cực, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản trên 2,2%.