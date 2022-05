Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Ngay sau khi dự Lễ Thượng cờ, vào sáng nay (ngày 19/5), các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku và Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa dâng lên Bác và thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người làm rạng rỡ dân tộc, non sông và non sông đất nước ta; Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tỉnh Gia Lai đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên chặng đường xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đời sống Nhân dân ngày một no ấm. Trước anh linh của Người, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; xây dựng Gia Lai ngày một giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin và lòng mong mỏi của Bác Hồ kính yêu.

Nhân dịp này, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng Núp – cánh chim đầu đàn của đại ngàn Tây nguyên. Người con của núi rừng Gia Lai đã kiên cường, bất khuất cùng với nhân dân các dân tộc đứng lên chống lại quân thù, giành chính quyền, thoát khỏi sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

