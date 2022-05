Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022

Tiếp nối các hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện chào mừng Kỉ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai, chiều nay (21/5), tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2022. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn, định hướng phát triển và thu hút đầu tư, qua đó cung cấp thông tin các lĩnh vực, dự án mà tỉnh đang tập trung kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh Gia Lai đã vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng một số cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 đại biểu là các tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu trang trọng cùng những lời chúc mừng tốt đẹp và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Trung ương cùng các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế, doanh nhân, nhà đầu tư.

Với những tiềm năng, lợi thế hiện có, đặc biệt trên 3 lĩnh vực trụ cột là: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch cùng các điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, hạ tầng cơ sở và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định những điều kiện thuận lợi này đã và đang từng bước phát huy hiệu quả, mở ra cánh cửa mới để chào đón các nhà đầu tư tiềm năng.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Với chủ đề “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; chủ động thích ứng an toàn, hiệu quả trong phòng chống dịch gắn với khôi phục và phát triển kinh tế” lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn Hội nghị là cơ hội để các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trao đổi, nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, cơ hội, môi trường và sự khác biệt khi đầu tư vào Gia Lai. Tỉnh Gia Lai sẽ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, giải pháp hỗ trợ… để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Gia Lai. Từ những ý nghĩa đó, tôi xin khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai lần này vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay và phát triển của tỉnh Gia Lai sau 90 năm thành lập. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng nặng nề trước đại dịch Covid – 19 nhưng kinh tế của tỉnh Gia Lai vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,55%. Riêng năm 2021, GRDP đạt 9,71%; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 7.170,9 tỷ đồng; có 7.908 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 118.790 tỷ đồng; có 60 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, vốn đăng ký 29.227 tỷ đồng; 172 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 13.987 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. An sinh xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Rất mong các nhà đầu tư cùng với Gia Lai tập trung vào khai thác thế mạnh của Gia Lai với cách làm phải đổi mới, nâng cao công nghệ, đa dạng hóa cung ứng, chuyển đổi số, phát triển năng lượng xanh, nắng lượng sạch. Rất mong các doanh nghiệp nghiên cứu Gia Lai một là có cảm xúc, phải yêu đất này, quý con người ở đây, cảm nhận được những gì tốt đẹp ở đây. Nó phải ăn vào máu của mình thì mới đến đầu tư lâu dài được. Làm sao cho lợi ích được hài hòa, rủi ro chia sẻ, cân bằng giữa lợi ích giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Một vấn đề nữa là các Bộ, các ngành cần có trách nhiệm với Gia Lai. Rất mong các doanh nghiệp đến nghiên cứu Gia Lai nghiêm túc, với tình cảm, trái tim, ý chí của mình chứ còn bao giờ cũng có căng thẳng, tuy nhiên mình yêu đất này, yêu con người, văn hóa ở đây, gắn bó và chia sẻ với Gia Lai. Có thể đầu tư ở Bình Dương, Hà Nội, Sài Gòn lợi nhuận cao hơn, đầu tư ở đây được ít hơn, nhung đổi lại mình chia sẻ được với đồng bào, yêu quý đất Gia Lai hiền hòa, tươi đẹp.”

“Lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh Gia Lai trong xu thế hội nhập và phát triển” là chủ đề của diễn đàn tại Hội nghị lần này và đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, phân tích của các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều góc độ khác nhau để từ đó xây dựng những định hướng thu hút đầu tư vào Gia Lai trong thời tới một cách khoa học, bài bản và chuyên nghiệp.

UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2022, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư 15 ngàn tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 11 dự án với tổng vốn 1.700 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp 3 dự án, tổng vốn 11.200 tỷ đồng; còn lại là các dự án y tế, hạ tầng cơ sở. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai thực hiện ký kết ghi nhớ đầu tư 29 dự án với tổng vốn đầu tư 115 ngàn 356 tỷ đồng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, công nghiệp du lịch. Thông qua các dự án đầu tư với tỉnh Gia Lai đó chính là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai thực hiện ký kết ghi nhớ đầu tư 29 dự án

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội mới đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng kinh tế động lực của Tây Nguyên cũng như trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Hồng Uyên – Kim Châu – Viễn Khánh – Minh Vũ

Lượt xem: 3