Công an TP. Pleiku huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ “Tuần lễ các sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai”

“Tuần lễ các sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai” chính thức diễn ra từ sáng hôm nay (ngày 19.5) với rất nhiều hoạt động được tổ chức tại thành phố Pleiku. Cùng với việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, Công an thành phố Pleiku cũng huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm.

Những ngày này, Công an thành phố Pleiku đều huy động 100% quân số Cảnh sát giao thông – Trật tự phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường tăng cường tuần tra khép kín địa bàn 24/24h trong ngày nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trung tá Hồ Thanh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an TP. Pleiku cho biết: “Tập trung vào những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải quá khổ, lấn làn xe và các hành vi tụ tập đua xe trái phép. Quyết tâm của lực lượng giao thông thì sẽ xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông”.

Trong thời gian diễn ra “Tuần lễ các sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai”, ngoài các đoàn khách Trung ương, quốc tế, các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự; thành phố Pleiku dự kiến cũng sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, du lịch; do đó mọi phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến giao thông trọng điểm nơi diễn ra các sự kiện cũng đã được Công an thành phố Pleiku lên kế hoạch để triển khai sát với thực tế.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh – Phó trưởng Công an TP. Pleiku cho biết: “Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác cùng với công an các phường, xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm. Bố trí phân luồng giao thông tại các điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt trong đêm 21.5 là tổ chức Lễ kỷ niệm diễn ra trên Quảng trường Đại Đoàn Kết thì chúng tôi đã có những phương án cụ thể và phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh bố trí phân luồng giao thông và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo giao thông thông suốt; xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông”.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh cho biết thêm: Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, Công an thành phố Pleiku quyết tâm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông cũng như sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Lượt xem: 2