Mô hình “Tiếng kẻng làng Đồn” ở vùng căn cứ cách mạng Chư A Thai.

Nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mô hình “Tiếng kẻng làng Đồn” tại 4 làng DTTS ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện đã được thành lập. Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, mô hình này bước đầu đã phát huy hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Đã trở thành thường lệ và như một thói quen, khi tiếng kẻng ở khu vực nhà Rông làng Đồn vang lên, bà con dân làng không ai bảo ai, tự giác tập trung đông đủ tại đây để được nghe phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như cập nhật, nắm bắt thông tin tình hình an ninh trật tự của làng. Âm thanh ấy giờ đây đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân ở 4 làng DTTS thuộc vùng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện.

Bà Rmah H’Jơm – Già làng King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Trước đây xây dựng thôn, làng chưa có một cái kẻng nào đâu, nay được Đảng, Nhà nước cho xây dựng làng NTM, có tiếng kẻng để sau này có khó khăn lớn, nhỏ như thế nào trong huyện, xã bà con thôn làng nghe tiếng kẻng tập trung hết để họp hành nghe ngóng tình hình . Giờ người già, trẻ nhỏ, dân làng, tập thể các ban ngành phải gìn giữ cái kẻng, mất cái kẻng thôn làng phải chịu”.

Ông Đinh Tuy – Bí thư Chi bộ Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Từ khi có kẻng Công an xã cấp đến nay, tình hình ANCT đỡ hơn trước đây. Bà con họp dân có tiếng kẻng đánh để dân tập trung họp. Đánh theo nhịp đánh khác, họp dân khác, báo động khác để tập các hộ dân. Đoàn thanh niên đánh 3 nhịp thôi để họp, có kẻng bà con rất vui mừng. Từ khi có tiếng kẻng cho thôn, tội phạm có giảm hơn trước đây”.

Xã Chư A Thai có 4 làng thuộc vùng căn cứ cách mạng gồm: Plei Pông, Plei Hek, Plei Trớ và King Pêng, với 98% là người dân tộc thiểu số sinh sống, có vị trí địa lý tiếp giáp nhau nối dài trên một trục đường và cách xa trung tâm xã. “Tiếng kẻng làng đồn” là âm thanh nhắc nhở, nêu cao tinh thần cảnh giác đối với người dân; là hiệu lệnh để các thành viên đi tuần tra ban đêm đảm bảo ANTT thôn, làng; là âm thanh báo động khi phát hiện những kẻ tình nghi, gây rối, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội…

Ông Phùng Trung Toàn – Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Lai nhận xét: “Các thành viên tham gia mô hình này rất nghiêm túc, thường xuyên đi tuần tra giữ vững an ninh và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân; đồng thời lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và người dân tham gia tích cực trong sử dụng Kẻng để đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; qua đó, góp phần không nhỏ vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Chính những kết quả khởi sắc đó đã tạo điều kiện để nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất”.

Sau hơn 3 tháng mô hình hoạt động, những vụ trộm cắp vặt tại địa phương được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra vụ nào. Mỗi khi nghe tiếng kẻng, các lực lượng và nhân dân đều sẵn sàng, tập trung đông đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Qua đó, xây dựng mạng lưới an ninh sâu rộng, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

Trung tá Đỗ Xuân Hưng – Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai trao đổi: “Trong thời gian tới sẽ kết nối giữa Công an cơ sở đối với chính quyền địa phương và nhân dân 4 làng đồn để phát huy mô hình tiếng kẻng. Chúng tôi đã chính quy hóa Công an cơ sở của Chư A Thai. Lực lượng này phải bám dân, phối hợp với dân trong việc sử dụng mô hình tiếng kẻng, tập huấn thêm cho lực lượng cán bộ cơ sở về việc đảm bảo ATTT nói chung, trong đó, có việc sử dụng mô hình tiếng kẻng”.

“Tiếng kẻng làng Đồn” không chỉ phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết trong nhân dân và của hệ thống chính trị mà còn nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, từng bước xã hội hóa công tác đảm bảo ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn./.

Ngọc Ánh, Minh Trung, Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

Lượt xem: 2