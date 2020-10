Mất an toàn giao thông trước cổng trường giờ tan học

Tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông sau giờ tan học tại cổng một số trường học trên địa bàn thành phố Pleiku thường xuyên xảy ra và chưa có lời giải. Điều này đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hơn hết là tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Luôn trong tình trạng ùn ứ phương tiện trước cổng trường. Người đỗ dọc xe, kẻ dựng ngang xe. Thậm chí, nhiều người còn dừng xe giữa lòng đường để vẫy con. Lòng đường bỗng dưng bị nghẹt cứng bởi lượng người và xe. Vỉa hè rộng cũng được các phụ huynh trưng dụng làm nơi đỗ xe chờ đón con. Cả một đoạn đường dài trăm mét mà ô tô con đỗ kín khiến cổng trường trở nên khá lộn xộn.

Người dân TP Pleiku nói: “Ở đây nhiều luồng xe qua lại nên dẫn đến tắc nghẽn, rồi trên vỉa hè thì đỗ không đủ nên buộc khi đón con em các phụ huynh phải đỗ dưới lòng đường rất là nguy hiểm.”

Sự việc đã tồn tại từ nhiều năm nay gây bức xúc cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hơn hết là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong khi đó, nhiều trường học vẫn loay hoay chưa tìm được hướng giải quyết khi mà ý thức của một bộ phận các bậc phụ huynh khi đưa, đón con đến trường còn chưa cao.

Ông Mai Văn Ân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Tp.Pleiku cho biết: “Mặc dù trường chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng trật tự phường IaKring, cùng với các thầy, cô giáo đi nhắc nhở, sắp xếp và hướng dẫn giao thông vào giờ tan trường nhưng cảnh lộn xộn, ách tắc giao thông vẫn diễn ra bởi ý thức của các phụ huynh chưa cao…”

Ðể bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học, cùng với tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh, các nhà trường cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tìm phương án bố trí địa điểm đỗ xe cho phụ huynh, phân luồng giao thông giờ tan học, thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn”. Mặt khác tại các đoạn đường trước khu vực trước cổng các trường học, nhất là ở vùng đô thị, đặc biệt là ở thành phố Pleiku, ngành chức năng cần kẻ thêm nhiều vạch giảm tốc để hạn chế tốc độ các phương tiện khi đi ngang qua, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi qua đường trong giờ vào lớp và tan trường.

Xuân Huy, Phi Long

Lượt xem: 5