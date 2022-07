Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an thành phố Pleiku – 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

Trong suốt chặng đường vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân; lực lượng Cảnh sát Công an thành phố Pleiku đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt công tác; luôn xứng đáng là lực lượng “mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”

Để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ ngụy, ngày 19/8/1965, Ban cán sự Đảng bộ khu 9 quyết định thành lập Ban An ninh khu 9 (nay là Công an thành phố Pleiku). Qua các chặng đường đấu tranh cách mạng, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an thành phố Pleiku nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng, tăng cường đoàn kết, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an thành phố Pleiku đã triển khai có hiệu quả 83 đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, tập trung điều tra làm rõ hơn 7.000 vụ phạm pháp hình sự, đấu tranh triệt phá gần 500 nhóm tội phạm hình sự, gần 5.300 vụ việc liên quan đến ma túy, 3.200 vụ việc liên quan đến kinh tế, môi trường, bắt và vận động 471 đối tượng tuy nã. Không để xảy ra tội phạm băng nhóm, hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; làm rõ để khởi tố 3.223 vụ/5.417 bị can. Làm rõ, xử lý hơn 930 vụ tai nạn giao thông, phạt hành chính hơn 41 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Ân – Tổ 3, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku cho biết: “Người dân chúng tôi rất là tin tưởng vào lực lượng công an bởi các đồng chí luôn gắn bó với người dân như thế, nhân dân luôn tin yêu và sẵn sàng báo cáo với các đồng chí công an phường, công an khu vực về các vấn đề xảy ra. Các đồng chí luôn gần dân, sát nhân dân nên luôn nhận được sự tin yêu của người dân rất là tốt”.

Ông Puih Thin, Làng Pleiku Roh, thành phố Pleiku bày tỏ: “Chúng tôi rất tin tưởng và biết ơn các anh. Bởi vì các anh đã bảo vệ cho người dân, để người dân yên tâm trong cuộc sống”.

Với những thành tích đạt được trong chiến đấu, xây dựng lực lượng, Công an thành phố Pleiku vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND thành phố và nhiều cấp ngành trong tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 1995, đơn vị được Nhà nước tuyên dương “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku đánh giá: “Đối với thành phố Pleiku trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành thì Công an thành phố nói chung, lực lượng CSND nói riêng đã đóng góp rất là lớn cho sự phát triển của thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ công an nói chung, lực lượng CSD nói riêng. Trong thời gian tới tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng vì nhân dân phục vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thượng tá Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an thành phố Pleiku cho biết: “Để giúp cho lực lượng Công an thành phố Pleiku hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đây tôi cũng mong nhân dân tại thành phố nâng cao hơn nữa tinh thần góp ý xây dựng lực lượng công an nhân dân. Không chỉ ở các diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân mà còn ở mọi nơi, mọi lúc để lực lượng công an thành phố Pleiku hôm nay giữ vững truyền thống, xứng đáng là lực lượng vũ trang, là “thanh bảo kiếm”bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân “mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố Pleiku ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ vững ổn định chính trị xã hội; là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố. Mỗi cán bộ, chiến sỹ không ngừng phấn đấu rèn luyện trong công tác, chiến đấu, học tập; cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Pleiku nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.

Đoàn Bình, R’Piên

