Lễ xuất quân đưa Đội K52 lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia

Sáng nay (ngày 22.11), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ Đội K52 trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia mùa khô 2023-2024. Dự Lễ xuất quân có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai; đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu V.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ gần một nửa thế kỷ, nhưng do nhiều yếu tố khách quan mà lịch sử để lại, nên đến nay nhiều Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vẫn còn nằm lại trên đất bạn Campuchia. Đây là nỗi day dứt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các gia đình Liệt sỹ. Thời gian càng trôi đi, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ càng khó khăn, nhất là do địa hình ngày càng thay đổi. Do đó, chúng ta cần phải có quyết tâm chính trị thật cao, trách nhiệm thật lớn, thực hiện nhiệm vụ bằng cái tâm và lòng nhiệt huyết; chung sức, đồng lòng cùng nhau hiến kế, đề ra chủ trương, giải pháp tối ưu, hiệu quả nhất để tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các Liệt sỹ về yên nghỉ tại các nghĩa trang càng sớm, càng tốt.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong mùa khô 2023-2024, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi Đội K52 trong suốt quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đội thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với Đội K52 cần quan tâm đẩy mạnh công tác đối ngoại bằng nhiều nội dung, hình thức, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân nước bạn, qua đó vận động nhân dân Campuchia cùng tham gia vào quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu V đã tặng hoa, tặng quà động viên tập thể Đội K52 lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia mùa khô 2023-2024.

