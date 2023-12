Lễ Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho 03 Thượng tướng

Sáng nay (ngày 8/12), tại thành phố Pleiku, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Quân đoàn 3 đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu“Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” cho các đồng chí: Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và Thượng tướng Vũ Lăng. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi lễ. Cùng dự có đại biểu Học viện Quốc phòng, Học viện Lục quân, Quân Khu 7; đại biểu các địa phương của thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hưng Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum; đại biểu Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên (B3) – Quân đoàn 3; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 qua các thời kỳ; thân nhân gia đình các đồng chí Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Thượng tướng Vũ Lăng.

Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo, sinh năm 1921; tại xã Bảo Khê, huyện Kim Động (nay là thành phố Hưng Yên), tỉnh Hưng Yên. Tham gia hoạt động cách mạng ngay từ thời kỳ đầu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí có gần 10 năm chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, được giao nhiều trọng trách: Phó Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Tư lệnh Chiến dịch Tây nguyên… Đồng chí đã cùng với Bộ Tư lệnh tổ chức chỉ huy nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh then chốt, góp phần quan trọng trong thắng lợi của cuộc Tổng tiến công Chiến lược mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp sinh năm 1928; tại thôn Cự Đình, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí có hơn 10 năm chiến đấu trên Chiến trường Tây Nguyên, được giao nhiều trọng trách: Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chính ủy, Chính ủy – Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên (B3) – Quân đoàn 3. Trên các cương vị công tác khác nhau, đồng chí luôn thể hiện là một cán bộ sắc sảo trong chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn.

Thượng tướng, Giáo sư Vũ Lăng sinh năm 1921; tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tham gia cách mạng từ trước năm 1945 và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong Quân đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên các cương vị công tác khác nhau, lúc ở cơ quan tham mưu chiến lược, khi ở các chiến trường. Đồng chí đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Trung tướng Lê Quang Minh – Phó Chủ nhiệm, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc đời hoạt động cách mạng cùng với những cống hiến to lớn, những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhân cách cao đẹp, tài năng, đức độ của đồng chí Hoàng Minh Thảo, đồng chí Đặng Vũ Hiệp và đồng chí Vũ Lăng mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Quân đoàn 3 nói riêng học tập, noi theo. Phát huy truyền thống “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực” của Quân đoàn 3 mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp và học tập tấm gương anh hùng của các đồng chí Hoàng Minh Thảo, đồng chí Đặng Vũ Hiệp, đồng chí Vũ Lăng, Tôi đề nghị Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ, xây dựng Quân đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực cơ động của Bộ, cùng Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, phát triển về kinh tế, xã hội, vững mạnh về quốc phòng an ninh.”

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và Thượng tướng Vũ Lăng là những vị tướng lĩnh có nhiều đóng góp to lớn cùng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, tướng lĩnh của Quân đoàn 3 giành nhiều thắng lợi to lớn trên chiến trường Tây Nguyên và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975; góp phần viết nên truyền thống vẻ vang “Quyết thắng, Sáng tạo, Đoàn kết, Thống nhất, Nghiêm túc, Tự lực” của Quân đoàn 3. Những chiến công oanh liệt của Quân đoàn 3 gắn liền với các địa danh, như: Plei Me, Sa Thầy, Đăk Siêng, Đắc Tô-Tân Cảnh, Buôn Ma Thuột, Đường số 7 (Sông Bờ)… là những dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, luôn in đậm trong lòng nhân dân và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và Thượng tướng Vũ Lăng còn có nhiều đóng góp trong xây dựng, giáo dục và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Hoàng Hoa Châu – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam-Con trai Cố Thượng tướng Hoàng Minh Thảo phát biểu: “Hôm nay các gia đình chúng tôi được nhận Danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước của những người cha chúng tôi. Đây không chỉ là niềm tự hào đối với các gia đình của chúng tôi, mà còn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để các con cháu, phát huy truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác và lao động, xứng đáng với danh hiệu cao quý của những người cha chúng tôi được Đảng, Nhà nước và Quân đội đánh giá, ghi nhận. Nhân dịp này, chúng tôi luôn mong rằng cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của LLVT trên địa bàn Tây Nguyên; luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược quan trọng của đất nước.”

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và Thượng tướng Vũ Lăng, ngày 17 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” cho các đồng chí. Đây không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các đồng chí; là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng họ, địa phương mà còn là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của Quân đoàn 3 nói riêng.

Hữu Lanh – Thanh Sáng

