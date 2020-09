Ngày 5/9, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Pleiku và Head Toàn Trung 3 đã tổ chức Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Theo đó, 250 học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku đã được nhận mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn kỹ thuật do Công ty Honda trao tặng. Bên cạnh đó, các học sinh lớp 4, 5 của trường cũng được Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng 450 mũ bảo hiểm chất lượng. Tại buổi lễ các em học sinh còn được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn cũng như được hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Cũng nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, chương trình đã trao tặng 36.600 mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là món quà ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức và hình thành văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh./.

