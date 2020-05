Lễ tiếp nhận hiện vật thời kỳ Nhà Tây Sơn do các cá nhân tặng thị xã An Khê

Sáng 28/5, thị xã An Khê đã tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật thời kỳ Nhà Tây Sơn do các cá nhân trao tặng địa phương.

Thị xã An Khê đã trân trọng tiếp nhận 9 thanh kiếm của nghĩa quân Tây Sơn và 99 đồng tiền cùng một số lục lạc thời Tây Sơn do ông Trần Đình Định – Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và ông Lâm Dũ Xênh – Hội viên Hội sưu tầm cổ vật UNESCO trao tặng. Các hiện vật được trưng bày tại Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo – nơi đang được trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật…nhằm giới thiệu một cách chi tiết về chiếc nôi cuộc khởi nghĩa và sự nghiệp anh em nhà Tây Sơn. Đặc biệt để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm tròn 250 năm ngày anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa trên vùng đất An Khê – Tây Sơn Thượng Đạo và Kỷ niệm 30 năm quần thể Di tích Tây Sơn Thượng Đạo được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, được tổ chức vào năm 2021, thời gian qua cùng với việc đầu tư, tôn tạo nâng cấp quần thể các di tích Tây Sơn Thượng Đạo; nâng tầm các giá trị văn hóa phi vật thể, An Khê còn phát động nhân dân, các nhà sưu tầm hiến tặng các hiện vật liên quan đến cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. Vì vậy, đối với An Khê được bổ sung thêm các hiện vật có ý nghĩa rất quan trọng, làm phong phú thêm các tư liệu, từ đó khẳng định rõ vai trò, ý nghĩa đối với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, góp phần giáo dục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan, du lịch của địa phương.

Hồng Uyên, Minh Trí

