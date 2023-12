Sáng nay (ngày 15.12), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Dự Lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Năm 2023, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện thắng lợi đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Rah Lan Lâm đề nghị lực lượng Công an nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch, phản động; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, xã hội, lễ hội vui Xuân, đón Tết của Nhân dân. Chủ động giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Tập trung công tác rà soát, gọi hỏi, răn đe đối tượng có điều kiện, khả năng, biểu hiện phạm tội, các đối tượng càn quấy, gây rối, đối tượng thường xuyên vi phạm TTATGT để phòng ngừa, kéo giảm tội phạm. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, nhất là băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, các loại “tội phạm đường phố” và các điểm, tụ điểm về ma túy, cờ bạc, mại dâm, không để phức tạp. Phấn đấu giảm tội pham hình sự 5% vo với thời gian liền kề trước cao điểm; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 85%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động điều tra, tiếp nhận, giải quyết tin báo, đặc biệt là trách nhiệm tiếp nhận, xác minh ban đầu của Công an cấp xã; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; đam bảo an toàn phòng ngừa cháy nổ; tiếp tục kéo giảm TNGT cả 3 chỉ số.”

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là rất đáng ghi nhận; qua đó cho thấy quyết tâm chính trị của toàn lực lượng Công an tỉnh luôn cống hiến hết mình vì Nhân dân phục vụ.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác đã và đang triển khai tron thời gian qua. Tập trung phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xuyên xảy ra dịp nghỉ Tết; đồng thời quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Các sở, ban, ngành, nhất là các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh và thành viên Ban ATGT tỉnh tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm ANTT theo chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo TTATGT trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động và quần chúng Nhân dân. Chúc lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chúc đợt tấn công trấn áp tội phạm năm nay tiếp tục đạt hiệu quả cao, mang lại bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.”

Sau Lễ phát động, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã xuất quân diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường tại thành phố Pleiku với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

