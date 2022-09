Sáng nay (24/9), tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2022 – 2023. Dự Lễ phát động tại điểm cầu sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Gia Lai đặt tại trường THPT chuyên Hùng Vương có lãnh đạo các sở: Giáo dục – Đào tạo, Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, đại diện các trường THPT trong tỉnh và đông đảo học sinh của trường THPT chuyên Hùng Vương.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khẳng định chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên là chương trình có ý nghĩa thiết thực, cần thiết. Nhất là trong bối cảnh hiện nay tai nạn giao thông đã và vẫn là nỗi ám ảnh với mỗi người, mỗi gia đình.

Thứ trưởng để nghị các Sở GD&ĐT, các nhà trường cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh sinh viên, lồng ghép với các phong trào, các hoạt động của nhà trường, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trong phạm vi cả nước.

Tại buổi Lễ, các em học sinh, sinh viên tại các điểm cầu trong cả nước đã được trang bị các kiến thức về Luật Giao thông, Pháp lệnh về an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Dịp này, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã tặng 500 mũ bảo hiểm cho các em học sinh, sinh viên trên địa thành tỉnh Thái Nguyên; đồng thời lãnh đạo 05 sở GD – ĐT và 05 trường Đại học trong cả nước đã kí cam kết tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong năm học 2022 – 2023./.

Quốc Linh, Phi Long

