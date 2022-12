Sáng ngày 02/12, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai và Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á đã phối hợp tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Ngựa sắt yêu thương – Tương lai bừng sáng” cho các em học sinh của 19 trường THCS trên địa bàn TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chiến dịch “Ngựa sắt yêu thương – Tương lai bừng sáng” thuộc Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” giai đoạn II mở rộng, với mục tiêu giảm tỷ lệ học sinh bị thương và tử vong trên đường đến trường của học sinh, cụ thể là thúc đẩy phương thức tham gia giao thông tích cực bằng hình thức sử dụng xe đạp đến trường. Thông qua chiến dịch sẽ có hơn 18.100 học sinh của 19 trường THCS trên địa bàn TP.Pleiku được tham gia các buổi tập huấn kỹ năng kiến tạo nhận thức nền tảng về an toàn khi đi xe đạp, các hoạt động nhân Tháng vui đạp xe đến trường và cuộc thi Maraton xe đạp sẽ được tổ chức trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023. Đây là chiến dịch hết sức ý nghĩa, không chỉ tạo dựng cho các em con đường đến trường văn minh, an toàn mà còn trang bị cho các con những kiến thức cơ bản, cần thiết khi tham gia giao thông.

Tại lễ phát động, 85 chiếc xe đạp và mũ bảo hiểm đã được Quỹ Botnat và Hiệp Hội an toàn đường bộ toàn cầu trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập trên địa bàn TP.Pleiku.

