Sáng nay (13/02), (nhằm mùng 4 Tết Giáp Thìn), tại điểm di tích An Khê Trường, thị xã An Khê, Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 253 năm khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2024), 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2024) và Hội hát Cầu Huê của người Việt trên đất An Khê.

Dự lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy-Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Sơn Nhin – Nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Gia Lai; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể và 17 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh

Về phía đại biểu khách mời có: đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Sở VH,TT &DL và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cùng các vị bô lão và đông đảo nhân dân, du khách về dự lễ.