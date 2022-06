Nhằm hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em; Phong trào Olympic quốc tế (23/6/1894 – 23/6/2022); đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc hè, ngày Olympic và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022. Tham dự buổi lễ có các sở, ban, ngành, đơn vị và hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trong các loại hình tai nạn thương tích, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên. Một trong những nguyên nhân tử vong do đuối nước đó là tình trạng người lớn, trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Vì thế, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai các hoạt động dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội, nhà trường, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng quan tâm tổ chức thực hiện.

Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu: “Việc phát động ngày Olympic và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi là công việc hết sức cấp thiết bởi tình trạng đuối nước của trẻ em trong cả nước và địa phương rất nghiêm trọng. Buổi phát động hôm nay mang ý nghĩa rất quan trọng nhằm giúp các em học sinh, toàn dân các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương phải nâng cao nhận thức đối với việc tập luyện bơi cho các cháu thiếu nhi và toàn dân để hạn chế đến mức thấp tình trạng đuối nước.”

Tại buổi lễ, nhiều hoạt động thú vị và bổ ích đã được tổ chức như: biểu diễn kỹ thuật các kiểu bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu đuối an toàn; kỹ thuật bơi trườn sấp, bơi ếch và một số kiểu bơi sinh tồn, bơi tự cứu; phương pháp cứu đuối, hô hấp nhân tạo và sơ cấp cứu người bị đuối nước; kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống xấu dưới nước.

Em Bạch Thị Mai Uyên – Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Pleiku bày tỏ: “Hôm nay khi được xem những tình huống diễn tập những tình huống về phòng chống đuối em cũng học hỏi được nhiều kiến thức để nếu trong thực tế gặp những tình huống như vậy trong cuộc sống em có thể ứng phó cứu được chính mình và mọi người. Mùa hè này em sẽ chọn môn bơi để rèn luyện sức khỏe và sẽ tuyên truyền cho mọi người nên học môn bơi để phòng chống đuối nước.”

Anh Nguyễn Đoàn Việt Hải – Thành phố Pleiku chia sẻ: “Khi tham gia buổi lễ này tôi thấy rất ý nghĩa, mong muốn mọi người, toàn dân sẽ tích cực học bơi nhiều hơn nữa”

Lễ Khai mạc hè, ngày Olympic và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nhằm mục đích tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất, góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh; tăng cường cho các em học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, để từ đó động viên khích lệ, duy trì các hoạt động ngoại khoá bơi và thi đấu thể thao. Mỗi em học sinh, thiếu nhi không chỉ tích cực tập luyện môn bơi, tìm hiểu các kỹ năng an toàn mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè, người thân cùng học bơi, góp phần tạo ra một cộng đồng an toàn trong môi trường nước.

Nhâm Dung – Minh Vũ

