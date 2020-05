Lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Tối ngày 17-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Gia Lai phối hợp với chùa Từ Quang huyện Đức Cơ đã tổ chức lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ. Dự lễ có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Đức Cơ.

Tại buổi lễ, đại biểu cùng tăng ni, phật tử đặt tràng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với các nghi thức tôn giáo, tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn Campuchia. Đây là dịp để các đại biểu, tăng ni, Phật tử, người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, những anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hi sinh vì hòa bình, hạnh phúc của hai quốc gia, dân tộc. Các anh đã không ngại khó khăn, gian khổ hy sinh máu xương cho Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp sự đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia mãi mãi vững bền. Lễ cầu siêu cũng là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu giữ gìn và phát huy những thành quả mà cha ông để lại để nhân dân Việt Nam được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc./.

