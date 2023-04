Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị tử vong và các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông

Tối nay (ngày 2.4), các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị tử vong và các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại các khoa chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra vào chiều nay giữa xe khách và xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng tại tại Km1606+800 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), (ngã ba La Sơn) thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku.

Hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân bị tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương đang được điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do tai nạn giao thông; Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long – Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã sẻ chia nỗi đau, mất mát người thân mà các gia đình gặp phải; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông yên tâm điều trị để sớm bình phục vết thương, trở về sum họp với gia đình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai bố trí đầy đủ các y – bác sỹ, trang thiết bị máy móc và thuốc để chăm lo, điều trị cho các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông.

Đoàn Bình – Huy Toàn

Lượt xem: 6