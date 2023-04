Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chúc Tết công an và các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Vương quốc Campuchia

Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia; Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết Công an và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Chúc Tết lực lượng Quân cảnh, Trạm Hải quan Cửa khẩu quốc tế Oyadav, Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 623, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Oyadav và Đồn Công an tỉnh Ratanakiri; Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ sự tin tưởng về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Công an tỉnh Gia Lai và đơn vị chức năng của tỉnh Ratanakiri; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các bên tiếp tục thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên tuyến biên giới giữa các lực lượng Công an và các đơn vị vũ trang 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri. Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay, Thiếu tướng Rah Lan Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến các tập thể, cá nhân và gia đình lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Trước đó, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến chúc Tết Công an tỉnh Stung Treng. Tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Công an tỉnh bạn, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn mong muốn Công an 2 tỉnh Gia Lai – Stung Treng tiếp tục duy trì hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; nêu cao tinh thần chủ động phòng, chống tội phạm theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được ký kết, góp phần củng cố, xây dựng, vun đắp tình cảm hữu nghị, truyền thống hợp tác tốt đẹp. Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) tìm kiếm quy tập; đồng thời tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K52./.

CTV Hữu Trường (Công an tỉnh Gia Lai)

Lượt xem: