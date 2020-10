Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Gia Lai

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam-Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP. Đà Nẵng, Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) trong vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 23-9, các đơn vị trên đã phối hợp bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ gần 1,6 tỷ đồng, phương tiện gây án, 4 xe ô tô cùng nhiều vật chứng quan trọng. Các đối tượng này nằm trong đường dây đánh bạc qua trang web Bong88.com hoạt động ở một số địa phương.

Theo Bộ Công an, kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ với Công an địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tập trung triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet. Đây là thành tích xuất sắc của lực lượng Công an, góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự của đất nước và phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, triệt xóa đường dây tội phạm đánh bạc này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân.

Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng: La Thành Vũ (SN 1985), Huỳnh Đức Toàn (SN 1982, cùng trú tại TP. Pleiku), Trương Thành Lễ (SN 1971), Nguyễn Văn Phương (SN 1976), Lê Ngọc Thắng (SN 1968, cùng trú tại thị xã An Khê), Nguyễn Chí Tâm (SN 1972), Trần Anh Dũng (SN 1971, cùng trú tại thị xã Ayun Pa) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ./.

