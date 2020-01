Làng Đê Chơ Gang điểm sáng về trồng rừng ở huyện Đăk Pơ

Trồng rừng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và việc trồng rừng đem lại rất nhiều lợi ích cho con người chúng ta. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, từ năm 2017 đến nay, cùng với công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, huyện Đăk Pơ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thấy được những lợi ích của việc trồng rừng; đồng thời, có nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ người dân và tạo ra được phong trào cả xã, cả làng trồng rừng. Trong đó, làng Đê Chơ Gang (xã Phú An) là một điểm sáng về trồng rừng ở huyện Đăk Pơ.

Vườn keo năm thứ 2 của gia đình ông Đinh Truynh trồng xen vào vườn bạch đàn đã qua 4 lần tái sinh không còn đem lại hiệu quả. Ông Truynh cho biết: Với hơn 1 ha đất này mỗi lần khai thác bạch đàn đều đem về khoảng 40 triệu đồng so với những loại cây bắp, cây mỳ hiệu quả hơn nhiều. Chính vì thế mà từ khi có chính sách hỗ trợ tiền trồng rừng của Nhà nước, từ năm 2017 gia đình đã chuyển toàn bộ 8 ha đất đồi còn lại sang trồng rừng. Và hiện nay, gia đình ông Truynh có 4 ha keo và 5 ha bạch đàn.

Ông Đinh Truynh, Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi trước đây đã trồng rừng và cảm thấy rất hiệu quả và khi Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho tất cả các hộ dân trong làng trồng rừng thì gia đình tôi có 9 ha đất đồi thì cũng đã trồng hết. Và tôi cũng tuyên truyền và giúp đỡ bà con để bà con thấy rõ hiệu quả phát triển kinh tế từ việc trồng rừng và hiện nay tất cả bà con trong làng đều theo và trồng rừng hết diện tích đất đồi”.

Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, bà con nhân dân làng Đê Chơ Gang đã trồng được gần 230 ha rừng, chiếm gần 70% tổng diện tích trồng rừng của xã Phú An và chiếm khoảng 1/3 diện tích trồng rừng của toàn huyện Đăk Pơ. Ông Vũ Minh Phương, Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Phú An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Trước mắt là mình tập trung tuyên truyền và dẫn đến các mô hình đã trồng rừng từ trước đã có hiệu quả, như ở trong làng Đê Chơ Gang là có ông Đinh Văn Cao, Đinh Truynh, Đinh Thị Siết… rồi mình chỉ ra và so sánh giữa việc trồng rừng và trồng các loại cây hoa màu. Và sau khi tiến hành nghiệm thu trồng rừng thì UBND xã cũng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện cấp đủ, kịp thời tiền hỗ trợ trồng rừng cho bà con để người dân yên tâm sản xuất”.

Từ những hiệu quả đem lại của việc trồng rừng, nhất là từ khi có chính sách hỗ trợ trồng rừng đã tạo được sự đồng thuận cao và khuyến khích bà con nhân dân trong làng tích cực tham gia. Và hiện nay tất cả hộ dân trong làng Đê Chơ Gang đều tham gia trồng rừng

Chị Đinh Thị Siết, Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: Trước đây làng mình toàn là trồng lúa với trồng mỳ nhưng từ khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ trồng rừng thì tất cả bà con và gia đình chúng tôi đều trồng rừng hết. Hiện tại bây giờ hiện tại nhà tôi có 4 ha trồng từ năm 2017 và 2018 và trong năm 2020 tới là đăng ký trồng tiếp.

“Nói chung bà con làng Đê Chơ Gang thì cũng nhờ được sự quan tâm của Nhà nước hỗ trợ trồng rừng thì bà con rất là vui mừng và hy vọng sau này đem về thu nhập cho bà con” – chị Siết bày tỏ.

Từ thực tế ở làng Đê Chơ Gang cho thấy, kinh nghiệm trong việc vận động nhân dân trồng rừng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để bà con thấy rõ lợi ích, hiệu quả đem lại từ việc trồng rừng; đồng thời cần thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sẽ tạo sự đồng thuận và thu hút đông đảo người dân tham gia trồng rừng. Từ đó sẽ góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng và tạo sinh kế lâu dài cho người dân, đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở các địa phương./.

Đức Hải, R’Piên

Lượt xem: